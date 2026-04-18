Otro papelón de Milei: el autor de un paper le pidió que "lea el informe completo"

Las claves

Un estudio académico fue utilizado en un programa digital para analizar inflación en distintos países.

El presidente replicó ese contenido en redes sociales y lo destacó como análisis riguroso.

El autor del informe respondió y pidió revisar el texto original completo.

El trabajo analiza experiencias de numerosos países en procesos de desinflación.

El estudio identifica factores múltiples en la evolución de la inflación, no una sola causa.

El origen del paper citado en el debate económico

El trabajo mencionado se titula “Inflación crónica: patrones macroeconómicos y procesos de desinflación” y corresponde a una tesis doctoral vinculada a la Universidad Nacional de La Plata. El documento analiza la experiencia de distintos países en la reducción de la inflación a lo largo del tiempo.

El estudio fue utilizado en un programa digital para explicar estrategias económicas comparadas y luego replicado por el presidente en redes sociales.

La reacción del autor del informe

Fernando Morra, autor del paper, respondió públicamente tras la difusión del contenido. En su mensaje señaló que la evidencia presentada en el estudio muestra un fenómeno más complejo que una única causa monetaria.

El economista expresó: “Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que 'sólo monetario': desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumentos de salarios y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo”.

Qué analiza el estudio sobre inflación y desinflación

El trabajo examina la experiencia de más de un centenar de países entre las décadas de 1960 y 2010. Dentro de ese universo, se identifican distintos patrones de reducción inflacionaria.

El documento describe casos de descenso gradual de la inflación, episodios con retrocesos temporales y experiencias de caída más acelerada. También incorpora análisis de economías latinoamericanas y destaca similitudes en procesos de estabilización.

Casos de referencia en América Latina

El estudio toma como referencia procesos en países de la región, con énfasis en experiencias como las de Chile y Colombia. Estos casos aparecen como ejemplos dentro del análisis comparativo de políticas de estabilización.

Además, se estudian interacciones entre política monetaria, política fiscal, tipo de cambio y evolución de precios internos.

Enfoque del trabajo académico

El paper analiza la relación entre fluctuaciones cambiarias, inflación interna y políticas económicas en distintos contextos históricos. También examina estudios de caso con estrategias graduales aplicadas en procesos de desinflación.

El objetivo del trabajo es identificar elementos comunes en distintas transiciones económicas a lo largo del tiempo.

Inflación crónica: patrones macroeconómicos y procesos de desinflación