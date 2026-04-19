Inesperada interna PRO en el Independiente de Grindetti y Ritondo vs. Bullrich: le dedicaron el triunfo a Pablo Grillo

Las claves

Independiente ganó, pero el eje pasó por un mensaje fuera de lo deportivo.

Iván Marcone visibilizó el caso del fotógrafo Pablo Grillo.

Dirigentes políticos vinculados al club quedaron en el centro del debate.

El cruce entre fútbol y política volvió a tomar protagonismo.

Marcone llevó el foco a Pablo Grillo

La victoria de Independiente ante Defensa y Justicia quedó atravesada por un gesto que excedió lo futbolístico. Iván Marcone recordó públicamente a Pablo Grillo, el reportero gráfico que fue gravemente herido durante una represión en las inmediaciones del Congreso, la cual fue comandada y defendida por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras trabajaba documentando una protesta, lo que le provocó traumatismo de cráneo, fracturas y pérdida de masa encefálica, quedando internado en estado crítico .

"Pablo Grillo":

Por el comentario de Iván Marcone tras la victoria de Independiente pic.twitter.com/iM7Y74mLvR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2026

Un caso que conmociona y sigue generando repercusiones

El episodio ocurrió durante una manifestación y quedó registrado en múltiples imágenes. El fotógrafo fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permaneció bajo tratamiento intensivo .

El caso generó fuerte impacto en el ámbito periodístico y social, con reclamos por el accionar de las fuerzas de seguridad y pedidos de esclarecimiento sobre lo ocurrido.

Bullrich, en el centro de la polémica

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich -socia de Independiente- quedó en el centro del debate tras justificar el operativo. Incluso sostuvo que el disparo había sido realizado de manera correcta, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en el procedimiento .

Sus declaraciones sumaron tensión a un escenario ya marcado por la gravedad del caso. Además, su condición de socia de Independiente agrega un elemento adicional al cruce entre política y deporte.

La dirigencia política dentro del club

El gesto de Marcone también impacta en la vida institucional de Independiente, donde dirigentes vinculados al PRO tienen presencia. Néstor Grindetti ocupa un rol central en la conducción del club, mientras que Cristian Ritondo mantiene influencia dentro de la estructura.

En ese contexto, el mensaje del capitán se inscribe en una escena donde el fútbol convive con actores políticos de peso.