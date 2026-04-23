La Bancaria definió un paro de 24 horas para el próximo lunes

La Asociación Bancaria definió un paro por 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ante los presuntos despidos por parte de la entidad financiera.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida se implementará en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país, ante las “intimidaciones y amenazas” que recibieron los trabajadores.

Es por eso que en la fecha pactada no habrá operaciones bancarias, como a su vez tampoco habrá traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades que requieran dicha operatoria.

A su vez, confirmaron que, en caso de no obtener respuestas en la mesa de negociación con las autoridades, se profundizará el plan de acción, con "medidas de fuerzas en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, manifestó el gremio liderado por Sergio Palazzo.