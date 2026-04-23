Milei justificó con insultos la censura a la prensa en Casa Rosada

Javier Milei

Otra vez la violencia verbal a cargo del presidente Javier Milei. Otra vez un ataque furibundo a la prensa, ahora con la excusa de una cámara oculta a la que intentan disfrazar desde el Gobierno como un caso de violación de la seguridad nacional, como incluso aseguró el empleado de medios Javier Lanari, ex periodista dedicado hoy a una vocería lado B, casi en suplencia del caído en desgracia Manuel Adorni.

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Quizá a Milei lo haya influido la llegada a la Argentina y visita a Casa Rosada del tecnócrata experto en seguridad e IA Peter Thiel.¿La visita a Casa Rosada del inversor tech influyó en la sobreactuada medida de seguridad de la Casa Militar? Thiel, que colabora con el Pentágono en el uso de tecnología aplicada a la guerra, considera que la Democracia es un impedimento para el progreso y que los CEOs deben gobernar el mundo. A ese señor (que alquiló una mansión en Barrio Parque para su estadía de dos meses en Buenos Aires) Milei recibe en la Casa de Gobierno.

En sus redes sociales, este jueves el mandatario volvió a apelar a los insultos y la enajenación verbal. Según sostuvo el economista, “las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas” han “cometido un delito y no es el único”.

“Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción",. comenzó diciendo Milei, casi desafiando a que mañana, o pasado, o en un tiempo breve, el principio le sea aplicado a él.

Y continuó: "Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, agregó.

Continuará.