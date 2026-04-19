“En el Muro…”: el posteo de Milei en Israel que desató una ola de reacciones en redes

En el Muro... pic.twitter.com/AD3cLUoYY4— Javier Milei (@JMilei) April 19, 2026
Las claves
- Milei compartió un mensaje desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén.
- La publicación se viralizó rápidamente en la red social X.
- El contenido generó una ola de reacciones mayormente críticas.
- El hecho ocurrió durante una visita oficial a Israel.
El mensaje de Milei desde Jerusalén que se volvió tendencia
El presidente Javier Milei publicó en X la frase “En el muro…”, acompañada de imágenes desde el Muro de los Lamentos, en el marco de su visita oficial a Israel.
El posteo se viralizó en cuestión de minutos y convirtió el término “Muro” en tendencia nacional dentro de la plataforma.
Hazle un favor a los Argentinos...— Oscar Lillo (@OskarLillo) April 19, 2026
Dale más fuerte!! pic.twitter.com/HxbmCtKgjL
April 19, 2026
En la calle. pic.twitter.com/kRhMi8MDWn— JS (@ColomboSweden) April 19, 2026
Reacciones inmediatas y fuerte debate en redes
La publicación generó una gran cantidad de respuestas en X, donde predominaron críticas, ironías y cuestionamientos políticos. El nivel de interacción posicionó el tema entre los más comentados del día.
En menor medida, también aparecieron mensajes de apoyo al presidente, aunque el debate se concentró principalmente en la discusión política.
Milei apenas lo descuidas pic.twitter.com/6pxncnyaBS— Martin RP ( GSV) ?? (@Riverplatense) April 19, 2026
April 19, 2026
Apostata y traidor a la patria. Asi te juzgara la historia. pic.twitter.com/mSzgiYkMd0— Matias ?? (@ghostofmatias2) April 19, 2026
Contexto internacional del viaje
La visita de Milei se desarrolla en un escenario internacional sensible, con tensión en Medio Oriente y con el rol del primer ministro Benjamin Netanyahu bajo atención global.
La agenda oficial incluye actividades diplomáticas y encuentros institucionales, en una gira que ya venía generando expectativa.
De laburar ni hablar ... otro que se vive deslomando con la hermana por el mundo con la nuestra ...— mi uníco héroe (@m1unicoheroe) April 19, 2026
Y a vos te piden que comas carne de burro pic.twitter.com/xLMBLMlj5Y
April 19, 2026
April 19, 2026
Redes sociales como escenario político
El episodio volvió a mostrar cómo un mensaje breve puede escalar rápidamente en redes sociales y transformarse en tema de debate nacional. La publicación presidencial se convirtió en un caso de alto impacto digital.
Eso no es un flex. Sabemos que te controlan. pic.twitter.com/GLKfcLS7m5— Dr. Simon Goddek (@goddek) April 19, 2026
Y te fuiste nomás— Ezequiel Sicardi (@flysicardi) April 19, 2026
Otros 300.000 dólares quemados en el 757
Pero la casta y coso pic.twitter.com/DLLYmmPZhj
En la realidad... pic.twitter.com/nOs1ehSSiM— Iván E. Guerrero ?????????? (@Estoicowarrior) April 19, 2026