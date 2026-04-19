“En el Muro…”: el posteo de Milei en Israel que desató una ola de reacciones en redes

Las claves

Milei compartió un mensaje desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén.

La publicación se viralizó rápidamente en la red social X.

El contenido generó una ola de reacciones mayormente críticas.

El hecho ocurrió durante una visita oficial a Israel.

El mensaje de Milei desde Jerusalén que se volvió tendencia

El presidente Javier Milei publicó en X la frase “En el muro…”, acompañada de imágenes desde el Muro de los Lamentos, en el marco de su visita oficial a Israel.

El posteo se viralizó en cuestión de minutos y convirtió el término “Muro” en tendencia nacional dentro de la plataforma.

Hazle un favor a los Argentinos...

Dale más fuerte!! pic.twitter.com/HxbmCtKgjL — Oscar Lillo (@OskarLillo) April 19, 2026

Reacciones inmediatas y fuerte debate en redes

La publicación generó una gran cantidad de respuestas en X, donde predominaron críticas, ironías y cuestionamientos políticos. El nivel de interacción posicionó el tema entre los más comentados del día.

En menor medida, también aparecieron mensajes de apoyo al presidente, aunque el debate se concentró principalmente en la discusión política.

Milei apenas lo descuidas pic.twitter.com/6pxncnyaBS — Martin RP ( GSV) ?? (@Riverplatense) April 19, 2026

Apostata y traidor a la patria. Asi te juzgara la historia. pic.twitter.com/mSzgiYkMd0 — Matias ?? (@ghostofmatias2) April 19, 2026

Contexto internacional del viaje

La visita de Milei se desarrolla en un escenario internacional sensible, con tensión en Medio Oriente y con el rol del primer ministro Benjamin Netanyahu bajo atención global.

La agenda oficial incluye actividades diplomáticas y encuentros institucionales, en una gira que ya venía generando expectativa.

De laburar ni hablar ... otro que se vive deslomando con la hermana por el mundo con la nuestra ...

Y a vos te piden que comas carne de burro pic.twitter.com/xLMBLMlj5Y — mi uníco héroe (@m1unicoheroe) April 19, 2026

Redes sociales como escenario político

El episodio volvió a mostrar cómo un mensaje breve puede escalar rápidamente en redes sociales y transformarse en tema de debate nacional. La publicación presidencial se convirtió en un caso de alto impacto digital.

Eso no es un flex. Sabemos que te controlan. pic.twitter.com/GLKfcLS7m5 — Dr. Simon Goddek (@goddek) April 19, 2026