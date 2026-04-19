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“En el Muro…”: el posteo de Milei en Israel que desató una ola de reacciones en redes

El mensaje “En el muro…” publicado por Javier Milei desde Jerusalén provocó una fuerte reacción en X, donde se convirtió en tendencia nacional. La publicación desató miles de comentarios y abrió un nuevo frente de debate político en redes sociales.

19 de abril de 2026 - 12:30

Las claves

  • Milei compartió un mensaje desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén.
  • La publicación se viralizó rápidamente en la red social X.
  • El contenido generó una ola de reacciones mayormente críticas.
  • El hecho ocurrió durante una visita oficial a Israel.

El mensaje de Milei desde Jerusalén que se volvió tendencia

El presidente Javier Milei publicó en X la frase “En el muro…”, acompañada de imágenes desde el Muro de los Lamentos, en el marco de su visita oficial a Israel.

El posteo se viralizó en cuestión de minutos y convirtió el término “Muro” en tendencia nacional dentro de la plataforma.

Reacciones inmediatas y fuerte debate en redes

La publicación generó una gran cantidad de respuestas en X, donde predominaron críticas, ironías y cuestionamientos políticos. El nivel de interacción posicionó el tema entre los más comentados del día.

En menor medida, también aparecieron mensajes de apoyo al presidente, aunque el debate se concentró principalmente en la discusión política.

Contexto internacional del viaje

La visita de Milei se desarrolla en un escenario internacional sensible, con tensión en Medio Oriente y con el rol del primer ministro Benjamin Netanyahu bajo atención global.

La agenda oficial incluye actividades diplomáticas y encuentros institucionales, en una gira que ya venía generando expectativa.

Redes sociales como escenario político

El episodio volvió a mostrar cómo un mensaje breve puede escalar rápidamente en redes sociales y transformarse en tema de debate nacional. La publicación presidencial se convirtió en un caso de alto impacto digital.



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