Revés para la CGT: habilitan la reforma laboral mientras sigue la disputa judicial

Las claves

La Cámara del Trabajo suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral.

Más de 80 artículos vuelven a estar vigentes de forma provisoria.

La medida inicial respondía a un pedido de la CGT.

El Gobierno también busca llevar el caso a la Corte Suprema.

Persisten tensiones políticas y judiciales alrededor del conflicto.

La Cámara laboral cambia el escenario

La Cámara Nacional del Trabajo resolvió suspender la cautelar que impedía la aplicación de parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión deja momentáneamente vigentes más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802).

El fallo lleva las firmas de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, integrantes de la Sala VIII, y responde a un pedido del Ejecutivo para que la apelación contra la medida previa tenga efecto suspensivo. Esto implica que, hasta que se revise el fondo del caso, la normativa cuestionada vuelve a aplicarse.

El origen del conflicto judicial

El 30 de marzo, el juez Raúl Ojeda dictó una cautelar que suspendía 83 artículos de la reforma laboral, en línea con el planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esa resolución buscaba frenar los cambios hasta que se analizara la constitucionalidad de la ley.

Con la nueva decisión, la cautelar queda sin efecto de manera temporal. En tribunales señalan que el mecanismo utilizado no resulta ilegal, aunque destacan que no suele ser una práctica habitual en este tipo de medidas provisorias.

Estrategia oficial y reacción política

Desde el Gobierno celebraron el fallo. El Ministerio de Capital Humano comunicó: “La Cámara laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional”. Sin embargo, la resolución no analiza el fondo del asunto, sino que suspende los efectos de la cautelar.

El Ejecutivo despliega varias estrategias en paralelo. Por un lado, busca trasladar el expediente al fuero contencioso administrativo federal mediante un recurso de inhibitoria. Por otro, presentó un per saltum para que intervenga directamente la Corte Suprema.

La Corte Suprema entra en escena

El máximo tribunal ya comenzó a evaluar el planteo del Gobierno. Durante su reunión semanal, los jueces analizaron distintos expedientes mientras circulaba el pedido oficial.

El clima interno refleja tensiones recientes, en medio de cruces políticos y versiones sobre alineamientos dentro de la Corte. Además, el Ejecutivo impulsa otra causa vinculada al financiamiento universitario, con un planteo que incluye la recusación de los jueces por su rol como docentes.