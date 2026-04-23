Viajar cuesta más y se usa menos: desplome histórico de pasajeros en el AMBA

Las claves

La cantidad de pasajeros muestra una baja marcada en los últimos meses.

El aumento sostenido del boleto impacta directamente en el uso del servicio.

Nuevas tarifas comenzarán a regir desde mayo en colectivos y subte.

El gasto en transporte gana peso dentro del presupuesto familiar.

Cambian los hábitos de movilidad con más uso de alternativas privadas.

Caída sostenida en la cantidad de pasajeros

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una baja significativa en la cantidad de usuarios. Durante abril, el volumen de pasajeros transportados registró una caída del 21%, profundizando una tendencia que ya se había evidenciado en marzo con una disminución del 11%.

Los datos muestran un cambio en el comportamiento de los usuarios frente al encarecimiento del servicio, en un contexto donde el costo del boleto crece por encima de la inflación.

Bajó 21% la cantidad de pasajeros de colectivos. Ya no hay ni para el boleto y además no hay a dónde ir porque no tenés laburo. ¿Saldrá Caputo a decir que la gente viaja menos en bondi porque ahora todos se compraron un auto? #ElPaseDeLaTarde pic.twitter.com/bJKLQAn4jz — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) April 20, 2026

Aumentos por encima del índice de precios

En el último año, las tarifas del transporte urbano acumulan subas del 39,47% en la provincia de Buenos Aires y del 27,01% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos incrementos superan el Índice de Precios al Consumidor del mismo período.

El sistema de actualización automática implementado en 2026 establece ajustes mensuales basados en la inflación, con un adicional fijo, lo que genera incrementos continuos en el valor del pasaje.

[AHORA] "Hay que compartir el caño y no tocar sin querer": con dos camarógrafos en un colectivo repleto, Paula Bernini volvió a verificar que es "otro día complicado para viajar".



? @todonoticias https://t.co/CX0umvYIvr pic.twitter.com/oazbQrPQPl — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 10, 2026

Nuevos valores desde mayo

A partir del 1 de mayo entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en el AMBA. Los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

Colectivos en CABA: el boleto mínimo alcanzará $753,86

Colectivos en Provincia: el tramo inicial llegará a $918,35

Subte: el viaje costará $1.490,36

Estos ajustes responden al esquema de indexación vigente y se aplican de manera mensual.

MIrá cómo tiene que viajar ahora la gente con la reducción de frecuencias. Esperar el colectivo una hora, llegar tarde al trabajo, perder el presentismo. Qué pena no ser Adorni y que haya un jet privado esperándote. Ese sí que no tiene problemas. pic.twitter.com/9zYcnWgl7L — Editor✍ (@Editor_76) April 7, 2026

El impacto en el bolsillo

El gasto en transporte se consolidó como uno de los principales dentro de la canasta de servicios. Un hogar promedio del AMBA destinó en marzo $101.026 para movilizarse en transporte público.

Además, la cantidad de pasajeros actuales resulta un 33% menor que la registrada en enero de 2016. En términos diarios, la cifra pasó de 9.226.000 personas en abril de 2025 a 7.246.000 en abril de 2026.

Una hora el tren varado en medio de las vías. Sin ninguna explicación. La gente haciendo lo que puede para bajarse y seguir viajando. Personas con discapacidad, gente que tiene que llegar al laburo. Ves esto y no podés dejar de pensar en los 15.000 dólares de Adorni en Aruba. pic.twitter.com/00jBUt8xKp — Resistencia Noticias (@ResistenciaNoti) April 23, 2026

Factores que explican la caída

Especialistas del sector identifican varios elementos que influyen en la disminución del uso del transporte público:

El aumento del boleto por encima de los ingresos

La reducción de la actividad económica en distintos sectores

La baja en frecuencias vinculada a costos operativos y subsidios

Este escenario impulsa a los usuarios a optar por alternativas como bicicletas, motos o servicios de transporte mediante aplicaciones.