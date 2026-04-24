Comienza a regir la reforma laboral de Milei: las claves de la ley

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La Justicia dejó sin efecto la cautelar que frenaba la denominada "Ley de Modernización Laboral". Mientras se define la constitucionalidad de fondo, vuelven a aplicarse más de 80 artículos que modifican indemnizaciones, jornadas y el derecho a huelga.

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió otorgar efecto suspensivo a la apelación oficial, lo que reactiva de forma inmediata el capítulo laboral de la Ley de Modernización. Tras meses de parálisis por los planteos judiciales de la CGT, el Estado Nacional logró que la normativa vuelva a estar operativa mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Las claves de la reforma

Con esta decisión, más de 80 artículos recuperan su vigencia. A continuación, el detalle de las modificaciones que ya impactan en la relación entre empleadores y trabajadores:

1. El nuevo sistema de "Banco de Horas"

Es uno de los cambios más disruptivos en la organización del trabajo. Permite a las empresas y empleados:

Reorganizar la jornada: Compensar horas trabajadas en distintos periodos.

Horas extras: Si se compensan dentro de los límites semanales establecidos, no requieren el pago de recargos por horas suplementarias.

2. Modificaciones en Indemnizaciones y Fondo de Cese

La reforma introduce cambios profundos en el costo y la forma del despido:

Criterios de cálculo: Se modifican las bases para computar las indemnizaciones por antigüedad.

Fondo de Cese Laboral: Se habilita la creación de mecanismos alternativos (inspirados en el modelo de la UOCRA) para sustituir la indemnización tradicional mediante acuerdos en los convenios colectivos.

3. Límites al derecho de huelga

La ley establece ahora que determinadas actividades sean consideradas servicios esenciales. Esto implica:

La obligación de garantizar servicios mínimos durante cualquier medida de fuerza.

Restricciones para evitar que las protestas paralicen sectores críticos de la economía.

4. Vacaciones y Fraccionamiento

Se flexibiliza el régimen de descanso anual:

Empleadores y trabajadores podrán acordar el fraccionamiento de las vacaciones, permitiendo una mayor adaptabilidad según la necesidad de ambas partes, siempre que se respete el mínimo legal.

5. Cambios en la Negociación Colectiva y Sindicatos

La normativa introduce nuevas reglas para las negociaciones sindicales, un punto que la CGT cuestiona por considerar que debilita el poder de los gremios frente a las empresas.

El escenario judicial: Si bien el Gobierno celebra este avance como una victoria política y jurídica, la batalla legal no terminó. La Cámara todavía debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión: determinar si la reforma es, en última instancia, constitucional.

Por el momento, y hasta que haya una sentencia definitiva o una intervención de la Corte Suprema, las empresas ya pueden aplicar los nuevos regímenes de contratación y jornada vigentes en la ley.