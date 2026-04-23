Internan a Susana Giménez y deben intervenirla

Susana Giménez (año 2017)

La octogenaria conductora Susana Giménez vuelve a generar preocupación en el mundo del espectáculo tras conocerse que será sometida en los próximos días a un nuevo procedimiento médico. La diva atraviesa desde hace tiempo fuertes dolores crónicos que afectan su espalda, una vértebra, la rodilla y las caderas, lo que la obliga a alternar períodos de intensa actividad con otros de reposo casi absoluto.

Operaron a Charly García: el estado de su salud

Según trascendió, no se trata de una cirugía tradicional, sino de una práctica mínimamente invasiva en quirófano en la que se le aplicará un producto de origen suizo-alemán considerado de alta tecnología. Este tratamiento apunta a aliviar la inflamación y el dolor en las zonas comprometidas, y se complementa con otros abordajes que la artista ya viene realizando desde hace varios meses.

El procedimiento estará a cargo del traumatólogo Alejandro Druetto, especialista que ya la atendió en oportunidades previas y que viene siguiendo de cerca su evolución clínica. La intervención está programada para los próximos días, en una fecha que se mantiene en reserva para preservar la intimidad y la tranquilidad de la paciente.

No es la primera vez que Susana apuesta por terapias de avanzada para mejorar su calidad de vida. En 2023 y 2024 viajó a Madrid para someterse a un tratamiento pionero para sus articulaciones, cuyos resultados fueron considerados buenos por su entorno, aunque no lograron erradicar por completo los dolores que la aquejan.

En paralelo, la figura de Telefe mantiene una intensa agenda laboral y proyectos en carpeta, lo que vuelve más complejo el manejo de sus tiempos de recuperación. Su regreso a la televisión abierta, así como su participación vinculada al Mundial, forman parte de los compromisos que ahora quedarán supeditados a la evolución de su salud tras este nuevo procedimiento.

Desde su círculo íntimo señalan que la conductora se muestra de buen ánimo y confiada en el equipo médico que la asiste. Aun así, reconocen que la situación obliga a extremar los cuidados y a evitar esfuerzos que puedan agravar el cuadro, por lo que no se descartan cambios de último momento en su agenda pública.