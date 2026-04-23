El Indicador de Consumo volvió a dar negativo en marzo

El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en marzo una caída interanual del -1,3%, por debajo de la merma registrada en febrero, que había sido del -3,4%, de acuerdo con la evaluación del INDEC.

De este modo, para el indicador privado, la comparación intermensual desestacionalizada mostró un retroceso del -0,2% respecto de enero de 2026, y completó un trimestre en el que se combinaron descensos interanuales y estancamientos, que, a su vez, se dieron tras un primer trimestre de 2025 caracterizado por variaciones interanuales positivas, de acuerdo con los datos chequeados por la agencia Noticias Argentinas.

La conclusión que sacó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la luz de la información presentada, fue que “el consumo masivo pausó su recuperación, mientras que el consumo de bienes durables enfrenta meses que serán fundamentales para determinar el carácter del año tras un 2024 y 2025 de notable mejoría”.

En este sentido, “la composición del consumo de los hogares enfrenta la misma incertidumbre: puede tender a estabilizarse en este nuevo equilibrio entre consumo masivo y de durables, o puede seguir cambiando en favor de los durables si el consumo de estos bienes retoma la senda ascendente ante el estancamiento en los bienes de consumo masivo, o FMCG (por sus siglas en inglés, fast-moving consumer goods)”.

Explicó el reporte que “los movimientos del consumo y la actividad económica resultan muchas veces emparejados. En 2024 esto se cumplió sin excepciones. Esto es, el IC compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica para todo el período. Los movimientos del consumo y la actividad económica resultan muchas veces emparejados. En 2024 esto se cumplió sin excepciones. Esto es, el IC compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica para todo el período. Con este antecedente, en el 2025 se cumplió la misma regla, pero con variaciones positivas, aunque con algunas excepciones".

Prosiguió: “Durante el año pasado, EMAE e IC se han recuperado a distintas velocidades respecto a los niveles de 2024. Sin embargo, para enero de 2026 (último dato disponible de EMAE), se cumple otra de las excepciones de la serie, donde el EMAE creció en términos interanuales con el IC cayendo en la misma comparación: el EMAE mostró en enero una variación interanual de 1,9%; a contramano, en el mismo mes el IC mostró una variación interanual negativa de 1,7%”.