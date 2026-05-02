Tensión global: EEUU da por terminadas las hostilidades y Teherán alerta por nuevos ataques

Las claves

Donald Trump informó al Congreso el fin de las hostilidades con Irán

Aseguró que no hay enfrentamientos desde el 7 de abril

La decisión se da al cumplirse el plazo legal de 60 días

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en la región

Irán advirtió que la guerra podría reanudarse

Desde su Ejército afirman estar preparados para nuevos ataques

Las negociaciones diplomáticas continúan sin avances claros

Persisten tensiones pese al alto el fuego vigente

Trump anunció el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó al Congreso que las hostilidades con Irán “han cesado”, en una carta enviada al cumplirse el plazo de 60 días desde el inicio de las operaciones militares.

En el documento oficial, sostuvo: “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”.

La comunicación fue dirigida a las autoridades legislativas en el marco de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que establece límites temporales a las acciones militares sin autorización del Congreso.

Trump: 'finish Iran forever' in 1 final strike if no deal pic.twitter.com/xtfz12EHp9 — RT (@RT_com) May 2, 2026

Un alto el fuego en un escenario todavía activo

Desde la administración estadounidense indicaron que el cese de enfrentamientos se produjo a principios de abril, cuando entró en vigor un alto el fuego.

Sin embargo, el propio gobierno reconoció que la situación continúa siendo delicada. En la carta enviada al Congreso se menciona que la amenaza iraní “sigue siendo significativa” y que las operaciones buscan “asegurar una paz duradera”.

En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para restringir la salida de petróleo iraní, mientras Irán conserva el control del estrecho de Ormuz.

"Vamos a tomar Cuba inmediatamente, en cuanto acabemos con Irán, enviaremos uno de nuestros portaaviones frente a la costa de Cuba y rápidamente ellos se rendirán".



El genocida oligofrénico de Trump, que ayer dijo que era un hombre de paz y paró 8 guerras, hoy amenazó a Cuba… pic.twitter.com/7UpeNgs0Ru — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 2, 2026

Irán advierte que el conflicto puede reanudarse

En contraste con la postura de Washington, desde Irán surgieron señales de alerta. Un alto mando militar afirmó que es “probable” que la guerra se reanude.

El subcomandante Mohammad Jafar Asadi declaró que el país está "totalmente preparado para cualquier nueva aventura o imprudencia por parte de los estadounidenses" y remarcó: "las pruebas demuestran que EEUU no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”.

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones estancadas y desconfianza entre ambas partes.

Negociaciones sin acuerdo y tensiones persistentes

Irán aseguró haber enviado una propuesta para reactivar el diálogo diplomático, a través de canales indirectos. No obstante, Trump expresó reparos sobre la oferta.

“No estoy conforme con lo que ofrecen en este momento”, señaló el mandatario, evidenciando diferencias aún abiertas.

El escenario combina un alto el fuego vigente con advertencias militares y negociaciones sin avances concretos.