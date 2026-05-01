Las claves

Pablo Moyano habló por el Día del Trabajador

Reclamó avanzar hacia un paro general

Apuntó contra el Gobierno, la Justicia y gobernadores

Criticó a dirigentes peronistas que avalaron la reforma laboral

Denunció deterioro económico, inflación y pérdida de empleo

Pidió unidad del peronismo de cara a 2027

Moyano endurece su discurso y presiona por un paro general

El dirigente sindical Pablo Moyano encabezó un discurso con fuertes definiciones en Plaza de Mayo, en el marco de la movilización convocada por la CGT por el Día del Trabajador. Desde allí, planteó la necesidad de avanzar hacia un paro general como respuesta al malestar en el ámbito gremial.

Durante su intervención, sostuvo que “la gran mayoría” de los sindicatos reclama una medida de fuerza y señaló que existe consenso para definir una fecha en el corto plazo. En ese marco, remarcó que la protesta debe sostenerse más allá de una jornada puntual.

Críticas al Gobierno, la Justicia y dirigentes políticos

El referente de Camioneros vinculó la movilización con la situación económica y social. Señaló que el contexto actual impacta en inflación, empleo y actividad empresarial, y responsabilizó al Gobierno nacional por ese escenario.

También dirigió cuestionamientos a distintos sectores políticos e institucionales. Apuntó contra gobernadores, legisladores y el Poder Judicial, y criticó especialmente a dirigentes peronistas que acompañaron la reforma laboral en el Congreso.

“Los traidores son los gobernadores y diputados peronistas. Ellos se van a hacer cargo cuando caguen a los trabajadores”, afirmó. Luego agregó: “Los gobernadores nos cagaron, la Justicia nos cagó, lo único que queda es estar en la calle”.

Cuestionamientos a Milei y al informe de gestión

En su discurso, Moyano también se refirió al presidente Javier Milei, a quien acusó de no tomar en serio la situación del país. Además, criticó el estilo del mandatario y su vínculo con distintos actores políticos.

En la misma línea, cuestionó la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la definió como una puesta en escena sin respuestas concretas.

"Que yo diga que es un HDP no va a sorprender a nadie. Este tipo insulta a todo el mundo, nos toma el pelo. Con la payasada de estar seis horas sentado bancando a un HDP como Adorni, te das cuenta que no le importa nada el país", expresó.

Interna del peronismo y escenario electoral

El dirigente también abordó la situación interna del peronismo y pidió avanzar en un proceso de ordenamiento político. En ese sentido, llamó a dejar de lado diferencias personales y a construir una instancia competitiva de cara a las elecciones de 2027.

"Que se dejen de joder con los egos, que se junten de una vez y se digan lo que se tengan que decir”, sostuvo. Además, mencionó posibles referentes del espacio como Axel Kicillof y Sergio Massa, junto a otros nombres.