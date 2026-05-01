Encuesta bomba: se desploma la imagen de Milei y crece Bregman

Las claves
- La aprobación de Javier Milei cae al 35,5%
- La desaprobación alcanza el 63%, el nivel más alto desde su asunción
- Tendencia descendente desde fines de 2025
- Mujeres y sectores de menores ingresos muestran mayor rechazo
- Myriam Bregman lidera la imagen positiva
- Evaluación negativa del Gobierno supera el 59%
- Mayoría percibe deterioro económico y laboral
- Crecen el endeudamiento y la reducción del consumo
Caída en la aprobación de Milei
La imagen del presidente Javier Milei registra en abril su punto más bajo desde el inicio de su mandato, según el informe Latam Pulse Argentina elaborado por Atlas Intel junto a Bloomberg.
El sondeo indica que el 35,5% aprueba su gestión, mientras que el 63% la desaprueba, consolidando una tendencia descendente que se mantiene desde fines de 2025, cuando el respaldo se ubicaba cerca del 44%.
Mayor rechazo en sectores específicos
El deterioro en la imagen presidencial se acentúa en algunos grupos. Entre las mujeres, la aprobación se ubica en 25,4%. En los sectores de menores ingresos, la desaprobación llega al 82,4% entre quienes perciben menos de $630.000 mensuales.
En paralelo, la evaluación general del Gobierno muestra que el 59,3% la considera mala o muy mala, frente a un 30,6% que la califica como buena o excelente.
Percepción económica negativa
El relevamiento también refleja una visión crítica sobre la situación económica:
- 74% considera que el mercado laboral está en mal estado
- 68% evalúa negativamente la economía general
- 58% califica como mala la situación de su hogar
En cuanto a expectativas, el 56% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 49% anticipa un deterioro en su situación familiar.
Inflación, consumo y endeudamiento
La percepción sobre la inflación reciente se ubica en 31,7 puntos. Además, el 55,2% prevé reducir la compra de bienes duraderos.
El informe también expone cambios en los hábitos económicos:
- 58% redujo su consumo
- Cerca del 33% recurrió al endeudamiento
- 50% declara tener ingresos adicionales
Entre quienes contrajeron deudas:
- 82,8% lo hizo para comprar alimentos
- 60,7% para servicios básicos
- 45% para cubrir deudas previas
Problemas principales según la encuesta
Al consultar por las principales preocupaciones del país, los encuestados señalaron:
- Corrupción: 50,3%
- Desempleo: 38,5%
- Inflación: 35,9%
- Situación económica general: 32,6%
Además, el 62% considera probable que se revelen casos de corrupción en los próximos meses.
Ranking de imagen: Bregman al frente
Uno de los datos destacados del informe es que Myriam Bregman aparece como la dirigente con mejor imagen del país, con 47% de valoración positiva y 46% negativa.
Por detrás se ubican:
- Axel Kicillof (46%)
- Cristina Fernández de Kirchner (41%)
- Patricia Bullrich (37%)
- Javier Milei (36%)
Según el relevamiento, Bregman es la única figura con diferencial positivo entre imagen favorable y desfavorable.
Ingresos y situación social
El informe concluye con datos sobre ingresos y condiciones económicas:
- 27% asegura que ajusta gastos mes a mes
- Otro 27% afirma que además se endeuda
- Solo el 23% indica que puede ahorrar
Estos indicadores reflejan una dinámica económica donde gran parte de la población enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades.