Encuesta bomba: se desploma la imagen de Milei y crece Bregman

Las claves

La aprobación de Javier Milei cae al 35,5%

La desaprobación alcanza el 63%, el nivel más alto desde su asunción

Tendencia descendente desde fines de 2025

Mujeres y sectores de menores ingresos muestran mayor rechazo

Myriam Bregman lidera la imagen positiva

Evaluación negativa del Gobierno supera el 59%

Mayoría percibe deterioro económico y laboral

Crecen el endeudamiento y la reducción del consumo

Caída en la aprobación de Milei

La imagen del presidente Javier Milei registra en abril su punto más bajo desde el inicio de su mandato, según el informe Latam Pulse Argentina elaborado por Atlas Intel junto a Bloomberg.

El sondeo indica que el 35,5% aprueba su gestión, mientras que el 63% la desaprueba, consolidando una tendencia descendente que se mantiene desde fines de 2025, cuando el respaldo se ubicaba cerca del 44%.

Mayor rechazo en sectores específicos

El deterioro en la imagen presidencial se acentúa en algunos grupos. Entre las mujeres, la aprobación se ubica en 25,4%. En los sectores de menores ingresos, la desaprobación llega al 82,4% entre quienes perciben menos de $630.000 mensuales.

En paralelo, la evaluación general del Gobierno muestra que el 59,3% la considera mala o muy mala, frente a un 30,6% que la califica como buena o excelente.

Percepción económica negativa

El relevamiento también refleja una visión crítica sobre la situación económica:

74% considera que el mercado laboral está en mal estado

68% evalúa negativamente la economía general

58% califica como mala la situación de su hogar

En cuanto a expectativas, el 56% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 49% anticipa un deterioro en su situación familiar.

Inflación, consumo y endeudamiento

La percepción sobre la inflación reciente se ubica en 31,7 puntos. Además, el 55,2% prevé reducir la compra de bienes duraderos.

El informe también expone cambios en los hábitos económicos:

58% redujo su consumo

Cerca del 33% recurrió al endeudamiento

50% declara tener ingresos adicionales

Entre quienes contrajeron deudas:

82,8% lo hizo para comprar alimentos

60,7% para servicios básicos

45% para cubrir deudas previas

Problemas principales según la encuesta

Al consultar por las principales preocupaciones del país, los encuestados señalaron:

Corrupción: 50,3%

Desempleo: 38,5%

Inflación: 35,9%

Situación económica general: 32,6%

Además, el 62% considera probable que se revelen casos de corrupción en los próximos meses.

Ranking de imagen: Bregman al frente

Uno de los datos destacados del informe es que Myriam Bregman aparece como la dirigente con mejor imagen del país, con 47% de valoración positiva y 46% negativa.

Por detrás se ubican:

Axel Kicillof (46%)

Cristina Fernández de Kirchner (41%)

Patricia Bullrich (37%)

Javier Milei (36%)

Según el relevamiento, Bregman es la única figura con diferencial positivo entre imagen favorable y desfavorable.

Ingresos y situación social

El informe concluye con datos sobre ingresos y condiciones económicas:

27% asegura que ajusta gastos mes a mes

Otro 27% afirma que además se endeuda

Solo el 23% indica que puede ahorrar

Estos indicadores reflejan una dinámica económica donde gran parte de la población enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades.