Free shops, lujo y retiros millonarios, los gastos de Nucleoeléctrica en el exterior

Los gastos realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) quedaron bajo fuerte escrutinio público tras la difusión de un anexo del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Cámara de Diputados.

El documento, de 58 páginas y correspondiente al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, detalla consumos en el exterior que incluyen compras en free shops, hoteles de alta gama, servicios de playa, restaurantes, discotecas y extracciones de efectivo por más de 50 millones de pesos, tanto en el país como fuera de él, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Según el informe, las operaciones se concentraron mayoritariamente fuera de la Argentina y se realizaron a través de la cuenta corporativa identificada con el número 4338402. El listado no individualiza a los agentes que efectuaron cada gasto, pero coincide casi en su totalidad con el período en que Demian Reidel -ex asesor presidencial y hombre de confianza del presidente Javier Milei- se desempeñó al frente de la compañía estatal, de la que se alejó en febrero de este año en medio de denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza en centrales nucleares.

Entre los gastos relevados figuran compras reiteradas en free shops de aeropuertos internacionales -incluido el de Ezeiza-, alojamientos en hoteles europeos, consumos en tiendas de ropa, peluquerías y pagos a empresas de servicios de playa en España. El reporte también consigna numerosas extracciones de efectivo, algunas realizadas el mismo día y en moneda extranjera, lo que incrementó la polémica en torno al uso de los recursos de la empresa pública.

La información se conoció a partir de un pedido de acceso a la información presentado por la diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) y fue incorporada como anexo al informe general de más de 1.900 páginas elevado al Congreso. Tras la publicación de los datos, desde Nucleoeléctrica señalaron que las tarjetas corresponden a un universo de más de un centenar de plásticos y que el sistema vigente contemplaba mecanismos de rendición y auditoría de los gastos, en el marco de la normativa que regula viáticos y traslados al exterior.

Reidel, por su parte, salió a desvincularse públicamente de los consumos cuestionados. En un mensaje difundido en la red social X, aseguró que sus resúmenes de tarjeta corporativa “no muestran ningún gasto personal” y sostuvo que las versiones periodísticas “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”. “Que se investigue hasta el último peso”, afirmó, al tiempo que negó haber realizado gastos en discotecas, servicios de playa o free shops.

Tras la repercusión del informe, la actual conducción de Nucleoeléctrica informó que ordenó revisar en detalle los consumos realizados en el exterior y anunció la discontinuación del uso de tarjetas corporativas para viajes, con el objetivo -según indicaron- de simplificar y transparentar la administración de los recursos destinados a misiones oficiales fuera del país.