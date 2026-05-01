Golpe al bolsillo: mayo arranca con subas en casi todos los rubros populares

Las claves

Arranca mayo con aumentos generalizados

Alquileres suben 32,05% anual

Colectivos y subte aumentan 5,4%

Peajes también ajustan en CABA

VTV pega un salto del 28%

Combustibles vuelven a subir

Prepagas ajustan hasta 3,9%

Servicios públicos siguen en alza

Internet y cable aumentan hasta 4,5%

Mayo arranca con subas en cadena

El inicio del mes llega con una nueva tanda de incrementos que impactan de lleno en el bolsillo. Transporte, servicios, salud y vivienda actualizan sus valores casi en simultáneo, en un contexto donde la dinámica de precios sigue bajo presión.

Estos ajustes aparecen en un escenario de inflación sostenida, lo que refuerza el peso de los gastos mensuales.

Alquileres: contratos con fuerte actualización

Los contratos alcanzados por el esquema anterior registran en mayo una suba del 32,05% anual según el Índice de Contratos de Locación.

La cifra mantiene una tendencia descendente frente a meses anteriores, aunque continúa en niveles elevados.

Transporte: viajar cuesta más

El transporte público en el AMBA vuelve a aumentar 5,4%:

Colectivos: entre $753,74 y $1.259,07

Gran La Plata: hasta $1.406 con subas del 11%

Subte: $1.490

Premetro: $521

Peajes y VTV: nuevos ajustes

Los peajes en la Ciudad suben 5,4%, con diferencias según autopista y horario.

La VTV registra uno de los aumentos más fuertes del mes:

Autos: $96.968,19

Motos: $36.459,72

Combustibles: presión constante

La nafta y el gasoil vuelven a aumentar por la actualización de impuestos. Los incrementos se aplican sin anuncio previo.

Prepagas: subas sostenidas

Las empresas de medicina privada ajustan sus cuotas entre 3% y 3,9%, en línea con la evolución general de precios.

Servicios públicos: facturas más altas

Electricidad, gas y agua mantienen su esquema de aumentos mensuales.

En el AMBA, el agua sube 3%:

Promedio: $29.967

Zonal alto: $35.325

Zonal medio: $32.081

Zonal bajo: $25.777

Telecomunicaciones: otro ajuste mensual

Telefonía, internet y cable registran aumentos de entre 3,5% y 4,5%, dentro del esquema de actualizaciones vigente.