Golpe al bolsillo: mayo arranca con subas en casi todos los rubros populares

Las claves
- Arranca mayo con aumentos generalizados
- Alquileres suben 32,05% anual
- Colectivos y subte aumentan 5,4%
- Peajes también ajustan en CABA
- VTV pega un salto del 28%
- Combustibles vuelven a subir
- Prepagas ajustan hasta 3,9%
- Servicios públicos siguen en alza
- Internet y cable aumentan hasta 4,5%
Mayo arranca con subas en cadena
El inicio del mes llega con una nueva tanda de incrementos que impactan de lleno en el bolsillo. Transporte, servicios, salud y vivienda actualizan sus valores casi en simultáneo, en un contexto donde la dinámica de precios sigue bajo presión.
Estos ajustes aparecen en un escenario de inflación sostenida, lo que refuerza el peso de los gastos mensuales.
Alquileres: contratos con fuerte actualización
Los contratos alcanzados por el esquema anterior registran en mayo una suba del 32,05% anual según el Índice de Contratos de Locación.
La cifra mantiene una tendencia descendente frente a meses anteriores, aunque continúa en niveles elevados.
Transporte: viajar cuesta más
El transporte público en el AMBA vuelve a aumentar 5,4%:
- Colectivos: entre $753,74 y $1.259,07
- Gran La Plata: hasta $1.406 con subas del 11%
- Subte: $1.490
- Premetro: $521
Peajes y VTV: nuevos ajustes
Los peajes en la Ciudad suben 5,4%, con diferencias según autopista y horario.
La VTV registra uno de los aumentos más fuertes del mes:
- Autos: $96.968,19
- Motos: $36.459,72
Combustibles: presión constante
La nafta y el gasoil vuelven a aumentar por la actualización de impuestos. Los incrementos se aplican sin anuncio previo.
Prepagas: subas sostenidas
Las empresas de medicina privada ajustan sus cuotas entre 3% y 3,9%, en línea con la evolución general de precios.
Servicios públicos: facturas más altas
Electricidad, gas y agua mantienen su esquema de aumentos mensuales.
En el AMBA, el agua sube 3%:
- Promedio: $29.967
- Zonal alto: $35.325
- Zonal medio: $32.081
- Zonal bajo: $25.777
Telecomunicaciones: otro ajuste mensual
Telefonía, internet y cable registran aumentos de entre 3,5% y 4,5%, dentro del esquema de actualizaciones vigente.