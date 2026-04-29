Trump y Putin rompieron el hielo y volvieron a hablar por teléfono: 90 minutos de charla

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este miércoles una extensa conversación telefónica de una hora y media centrada en las guerras en Irán y Ucrania, en medio de los esfuerzos internacionales por descomprimir ambos conflictos.

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Durante el diálogo, iniciado por el Kremlin y calificado como “franco y profesional”, Putin respaldó la decisión de Washington de extender el alto el fuego con Irán y reafirmó que Rusia apoyará “plenamente” las iniciativas diplomáticas para una solución pacífica en Medio Oriente, al tiempo que volvió a ofrecer que Moscú controle el uranio enriquecido iraní, propuesta que Trump rechazó al pedirle que se concentre en terminar la guerra en Ucrania.

Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, el mandatario ruso advirtió sobre las “consecuencias extremadamente perjudiciales” para la región y para la comunidad internacional si Estados Unidos e Israel retoman acciones militares contra Teherán, y aseguró que Rusia seguirá en contacto con Irán, los países del Golfo, Israel y el equipo negociador norteamericano. Trump, por su parte, contó ante periodistas en la Casa Blanca que la charla fue “muy buena” y admitió que no descarta que las guerras de Irán y Ucrania puedan terminar en un “calendario similar”, aunque evitó precisar cuál de los dos conflictos podría encaminarse primero hacia una salida negociada.

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En el tramo dedicado a Ucrania, ambos líderes discutieron la posibilidad de un alto el fuego que coincida con el Día de la Victoria, el 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, iniciativa que Trump respaldó con fuerza. Desde Moscú, el Kremlin sostuvo que Trump y Putin compartieron una mirada muy crítica sobre el gobierno de Volodímir Zelenski y lo acusó de intentar prolongar la guerra con respaldo de potencias europeas, recurriendo incluso a “métodos terroristas” y ataques contra objetivos civiles en territorio ruso, mientras el presidente ruso insistió en que los objetivos de la “operación militar especial” se cumplirán “de todos modos”, aunque dijo preferir que sea a través de negociaciones.

El líder del Kremlin también condenó en duros términos el reciente intento de asesinato contra Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y el mandatario estadounidense remarcó que su prioridad es detener las hostilidades “lo antes posible” y que está dispuesto a contribuir a cualquier iniciativa seria de paz.