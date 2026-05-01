Ataques israelíes dejaron al menos 12 muertos en el sur del Líbano

La violencia en la frontera sur del Líbano alcanzó un nuevo punto crítico tras una serie de ataques aéreos ejecutados por las fuerzas israelíes. Según los informes preliminares difundidos por la cadena Al Jazeera, la ofensiva dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas. El impacto de los proyectiles en áreas habitadas generó una ola de indignación y preocupación internacional ante el creciente número de víctimas no combatientes.

Entre los fallecidos, la cadena árabe confirmó la presencia de mujeres y niños, lo que pone de manifiesto la gravedad de las incursiones en núcleos urbanos y rurales del sur libanés. Los equipos de rescate y la Cruz Roja local trabajaron durante horas entre los escombros para recuperar los cuerpos y atender a los heridos, mientras las autoridades sanitarias advierten que la cifra de víctimas podría aumentar debido al estado crítico de algunos sobrevivientes.

Este reciente episodio se enmarca en un contexto de hostilidades constantes que han desplazado a miles de familias a ambos lados de la frontera. Aunque los objetivos declarados suelen ser infraestructuras militares, el alto costo en vidas civiles sugiere una intensificación de las tácticas de presión en un conflicto que amenaza con expandirse hacia una guerra regional abierta. La destrucción de viviendas y servicios básicos sigue agravando la crisis humanitaria en la zona.

Desde el gobierno libanés han condenado el ataque, calificándolo como una violación directa a su soberanía y un atentado contra los derechos humanos fundamentales. Por su parte, la comunidad internacional observa con cautela, haciendo llamados recurrentes al cese de las hostilidades y a la protección de la población civil, conforme lo establece el derecho internacional humanitario. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos parecen avanzar con lentitud frente a la realidad de los bombardeos.

El panorama en el sur del Líbano permanece bajo una tensa incertidumbre. Mientras los sobrevivientes despiden a sus fallecidos, el temor a nuevas represalias mantiene a las comunidades locales en estado de alerta permanente. Este suceso no solo deja un vacío irreparable en las familias afectadas, sino que también aleja la posibilidad de una tregua en una de las fronteras más volátiles del mundo.