Esclavos asumidos: las pretensiones salariales en Argentina quedaron por debajo de la inflación

Las claves

El salario promedio pretendido en marzo fue de $1.786.395 brutos

Suba interanual del 18,79% frente a una inflación del 32,6%

En el primer trimestre, pretensiones subieron 3,16% vs 9,4% del IPC

Puestos jerárquicos pidieron en promedio $2.596.509

Perfiles junior: $1.329.862 promedio

Brecha de género bajó al 7,70%

Ventas, Comercial y Administración lideran la demanda

Postulantes se inclinan más por roles operativos

Expectativas salariales quedan rezagadas frente a la inflación

Por primera vez desde 2024, los salarios pretendidos por trabajadores en Argentina se ubicaron por debajo del avance de los precios. El dato surge de un informe del portal de empleo Bumeran, que refleja un cambio en la dinámica de expectativas dentro del mercado laboral.

El relevamiento indica que en marzo el salario bruto promedio pretendido alcanzó los $1.786.395, con un incremento mensual del 1,74% y una suba interanual del 18,79%. En paralelo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 32,6% en el mismo período.

“Durante el primer trimestre de 2026, el salario pretendido promedio registró un incremento acumulado del 3,16%, mientras que la inflación acumulada fue del 9,4%. Los salarios se posicionaron 6,23 puntos porcentuales por debajo”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Diferencias según experiencia y roles

El informe detalla una marcada dispersión según seniority. Los cargos de jefe o supervisor registraron una pretensión promedio de $2.596.509, con leve variación mensual. En contraste, los perfiles junior solicitaron $1.329.862 en promedio.

En los niveles semi senior y senior, el área de Servicios presentó la menor pretensión salarial, con valores cercanos a $950.000 mensuales.

Brecha de género en retroceso

El estudio también analiza diferencias entre hombres y mujeres. En marzo, los varones solicitaron $1.818.636 en promedio, mientras que las mujeres $1.688.663. La brecha se ubicó en 7,70%, el nivel más bajo del año.

En enero la diferencia era del 14,05% y en febrero del 8,34%. Esta reducción se vincula a un mayor incremento mensual en las pretensiones femeninas, que alcanzó el 1,79%, frente al 1,19% en los hombres. En puestos jerárquicos, la brecha llega al 14,27%.

Demanda laboral y comportamiento de postulantes

En cuanto a la oferta laboral, las empresas concentraron sus búsquedas en:

Ventas (11,80%)

Comercial (8,89%)

Administración (5,61%)

Por otro lado, los postulantes priorizaron:

Almacén, Depósito y Expedición (11,15%)

Producción (10,74%)

Administración (9,09%)

El informe también señala que la participación masculina supera a la femenina en postulaciones en todos los niveles de experiencia.