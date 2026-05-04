¿Puede Scaloni repetir en 2026? Análisis de chances y cuotas

Scaloni tras conquistar el Mundial con Argentina en Qatar 2022.

Scaloni y las cuotas de Argentina rumbo al Mundial 2026

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni se prepara para defender el título conseguido por la Argentina national football team en Qatar 2022. El técnico que convirtió a la Albiceleste en un equipo sólido y ganador enfrenta ahora un reto histórico: repetir como campeón del mundo, algo que solo lograron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Con una base campeona todavía vigente y una nueva camada que empuja desde atrás, buena parte del análisis alrededor del grupo de argentina en el mundial 2026 pasa por una pregunta central: si este equipo mantiene argumentos reales para volver a competir por la Copa.

El legado de Qatar y el nuevo desafío

Scaloni pasó de entrenador interino a líder absoluto de un ciclo ganador. Tras conquistar el Mundial 2022, sumó también la Copa América 2024 y mantuvo a Argentina entre las selecciones más competitivas del panorama internacional. Su sello es reconocible: presión alta, transiciones rápidas y una estructura defensiva firme, sostenida por figuras como Emiliano Martínez, mientras el mediocampo formado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul continúa marcando el ritmo competitivo del equipo.

Hoy, a sus 47 años, Scaloni busca convertirse en el primer entrenador en ganar dos Mundiales consecutivos desde Vittorio Pozzo. Su mayor fortaleza sigue siendo la gestión del grupo: sabe rotar, dar espacio a jóvenes y mantener la intensidad competitiva incluso en contextos de máxima presión.

Messi, la renovación y los puntos sensibles

La gran incógnita sigue girando alrededor de Lionel Messi. A sus 38 años, todavía no confirmó oficialmente su presencia en el torneo. Scaloni fue claro: “La decisión es totalmente de él”. Messi fue incluido en la lista de 30 jugadores para los amistosos de marzo, pero su estado físico será determinante. Si juega, aporta jerarquía, lectura del partido y desequilibrio. Si no, el peso ofensivo recaerá mucho más en Lautaro Martínez, Julián Álvarez y nuevas variantes ofensivas.

Otros campeones de 2022 como Nicolás Otamendi, Ángel Di María (si es convocado) y Emiliano Martínez siguen siendo piezas importantes. Al mismo tiempo, nombres jóvenes como Balerdi, Nico Paz y futbolistas que crecen en la MLS y Europa aparecen como opciones para refrescar el plantel.

Qué necesita Argentina para volver a ganar

Profundidad de plantilla y buena gestión de minutos en un torneo largo.

Estado físico de varios referentes mayores de 30 años.

Manejo de la presión como campeón defensor.

Buen rendimiento en la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania.

Acertar en los cruces eliminatorios, donde pequeños detalles suelen definir grandes torneos.

Lo que dicen analistas y cuotas

La mayoría de expertos ubica a Argentina entre los cinco o seis principales candidatos, aunque no como máxima favorita. Spain y France lideran muchas proyecciones por profundidad y frescura competitiva, seguidas por England y Brazil. Argentina aparece con probabilidades estimadas entre 10% y 12%, una cifra que refleja respeto por su ciclo ganador, pero también la dificultad natural de defender un título.

El mercado acompaña esa lectura. Las cuotas para campeonar rondan +800 a +850, por detrás de España (+450/+500), Francia (+500/+550) e Inglaterra (+600/+650), aunque en línea similar a Brasil. Para ganar su grupo, Argentina aparece alrededor de -300, señal de que el mercado espera una clasificación sólida a octavos. También crecen mercados como Argentina llega a semifinales o Messi goleador del equipo, siempre condicionado a su presencia. Para seguir estadísticas oficiales, calendario y cobertura actualizada del torneo, puede consultarse la cobertura especial de la FIFA sobre el Mundial 2026, donde se publica información oficial de cada fase de la competencia.

La oportunidad y el riesgo

Repetir un Mundial es extremadamente difícil. El nivel general subió, el calendario es más exigente y el margen de error es mínimo. Scaloni lo resumió con claridad: “Al menos 10 equipos pueden ganarlo”. Argentina tiene identidad, experiencia y jerarquía competitiva. La pregunta es si también tendrá frescura física y profundidad suficiente para sostener siete partidos de máxima exigencia.

La ilusión sigue intacta. Lo que ocurra en junio dará las primeras respuestas.