A partir de este lunes 4 de mayo rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento, que alcanza el 5,4%, impactará tanto en los colectivos como en el subte, consolidando una tendencia de subas mensuales que ya genera una notable caída en la cantidad de pasajeros.

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Los nuevos valores

El ajuste de mayo responde al esquema de indexación automática (inflación más 2 puntos porcentuales) implementado a comienzos de este año para las líneas de jurisdicción porteña y bonaerense.

Colectivos en CABA: El tramo mínimo (0-3 km) pasa a $753,86 .

Colectivos en Provincia: El tramo inicial sube a $918,35 , manteniendo la brecha de costos entre ambas jurisdicciones.

Subte: El pasaje unitario se dispara a $1.490,36.

Este mecanismo de actualización mensual busca reducir la dependencia de los subsidios estatales, pero ha puesto una presión inédita sobre el bolsillo de los trabajadores. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA/CONICET), una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 solo en transporte durante el mes de marzo.

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Aumentos 2024 - 2026

La escalada de precios no es nueva, pero se ha acelerado drásticamente en el último trienio. La política de quita de subsidios y desregulación tarifaria transformó el costo de movilidad en uno de los ítems con mayor peso en la canasta básica.

Período Aumento Acumulado (Promedio AMBA) Contexto Clave 2024 ~360% Salto inicial tras la devaluación y primera quita fuerte de subsidios. El mínimo pasó de $52,96 a casi $371. 2025 ~115% Consolidación de aumentos bimestrales y mensuales. El boleto mínimo cerró el año rondando los $600. 2026 (al 4 de mayo) ~39,5% (Prov) / ~27% (CABA) Implementación de la fórmula IPC + 2%. El rubro transporte sube sistemáticamente por encima de la inflación general.

Menos pasajeros, más gasto

La consecuencia directa del encarecimiento es el descenso en el uso del servicio. Los datos de la Agencia Noticias Argentinas revelan una caída estrepitosa en la circulación de usuarios: un -11% en marzo y un -21% en abril.

Mientras las líneas nacionales mantienen un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte, las líneas locales siguen el ritmo de una inflación que no da tregua. En marzo, el rubro transporte subió un 4,1%, superando el promedio general de precios y obligando a miles de usuarios a reconsiderar su forma de trasladarse diariamente.