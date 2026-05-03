El Papa denunció violaciones a la libertad de prensa y recordó a reporteros asesinados

El papa Leon XIV denunció este domingo que el derecho fundamental a la libertad de prensa es vulnerado con frecuencia en la actualidad, ya sea de manera evidente o de forma silenciosa, y honró la memoria de los numerosos reporteros que perdieron la vida a causa de la violencia.

Durante sus saludos posteriores al Regina Caeli, en coincidencia con la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinada por la UNESCO, el Pontífice recordó a los periodistas y trabajadores de medios asesinados en el ejercicio de su labor, especialmente en contextos de guerra, destacando que su testimonio constituye un llamado a la verdad y a la justicia.

El Santo Padre lamentó que la seguridad de quienes informan se vea comprometida y expresó su preocupación por las constantes agresiones que sufre la profesión a nivel global.

Asimismo, con el inicio del mes de mayo, el Papa animó a los fieles a renovar la práctica de rezar el Rosario por sus intenciones personales y, especialmente, por la comunión dentro de la Iglesia y por la paz en el mundo.

En su mensaje, Leon XIV encomendó la situación internacional a la Virgen María y recordó el ejemplo de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo.

En el mismo acto, el obispo de Roma dirigió un saludo especial a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, entre ellos a la comunidad peruana residente en la ciudad, que integra la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

Finalmente, el Pontífice reconoció formalmente la labor de la Asociación “Meter”, que cumple tres décadas de servicio en la defensa de los menores frente a los abusos.

El Papa agradeció el compromiso de esta organización en las tareas de prevención y acompañamiento a las víctimas, reafirmando la importancia de proteger a los más vulnerables en la sociedad actual.

Tras saludar a los distintos grupos internacionales presentes, Leon XIV concluyó su intervención pidiendo a los fieles que continúen rezando por su ministerio.