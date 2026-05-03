Tensión en Chubut: protestas, denuncias de represión y convocatoria a un “Chubutazo”

Las claves
- Crecen las protestas de docentes y estatales en Chubut
- Reclaman por salarios que resultan insuficientes
- La oferta oficial fue de un miserable 1,2%
- Se sumaron trabajadores de salud y otros sectores
- Denuncian represión policial en Rawson
- Convocan a un “Chubutazo” el 6 de mayo
- El conflicto impacta en la gestión provincial
Reclamo docente y escalada del conflicto en Chubut
El conflicto en la provincia de Chubut suma nuevos capítulos con el avance de las protestas impulsadas por el sector docente. El reclamo central apunta a mejoras salariales frente a ingresos que consideran insuficientes.
Con un salario básico cercano a los 304 mil pesos, trabajadores de la educación sostienen que los haberes se ubican entre los más bajos del país. Este escenario derivó en medidas de fuerza y movilizaciones en distintos puntos del territorio.
?? CHUBUT ESTÁ TOMADO Y LAS AUTORIDADES REFUGIADAS EN UN CUARTEL MILITAR— Javier. Vladímirovich??? bs as (@javier6365) May 3, 2026
“Chubut al borde de un estallido social.” Miles de docentes y trabajadores estatales autoconvocados coparon las calles de “Trelew, Rawson
Y san Juan ???? pic.twitter.com/yVDEr9XC5Q
De un reclamo sectorial a una protesta multisectorial
La protesta se amplió más allá del ámbito educativo. Se sumaron trabajadores de salud, vialidad, producción y otras áreas estatales, lo que configuró un frente más amplio.
El conflicto dejó de centrarse únicamente en salarios docentes y pasó a reflejar una situación más extendida dentro del empleo público provincial.
?PUEBLADA EN CHUBUT: MASIVAS PROTESTAS Y CACEROLAZOS POR LA CRISIS SALARIAL— Argentina Noticias (@argennoti) May 3, 2026
Miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la provincia de Chubut en una jornada marcada por cacerolazos y reclamos generalizados.
Docentes, estudiantes, profesionales de la salud y… pic.twitter.com/HURagQIo1U
Denuncias por represión en Rawson
Uno de los episodios que incrementó la tensión ocurrió en Rawson, frente al Ministerio de Educación.
Manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y golpes durante un operativo policial. También indicaron que algunos docentes requirieron atención médica tras la movilización.
? | Multitudinarias marchas en Chubut.— El Portavoz Argentino ?? (@ElPortavozARG) May 3, 2026
Trabajadores estatales, docentes autoconvocados, auxiliares, personal de salud, jubilados, comerciantes y vecinos realizaron movilizaciones masivas en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia.… pic.twitter.com/lvZ44dylnR
Convocatoria a un “Chubutazo”
En este contexto, distintos sectores comenzaron a impulsar una protesta masiva bajo la consigna de un “Chubutazo”, prevista para el 6 de mayo.
La iniciativa surgió durante una vigilia realizada en la previa del Día del Trabajador, con actividades y una olla popular frente a la sede educativa provincial.
"El gobernador de Chubut tiene, hace 3 días, marchas en la calle y en la Casa de Gobierno porque la guita no alcanza."— VICTORIA (@CHUBUT__News) April 30, 2026
Gobierno de Nacho Torres pic.twitter.com/dVR58hp6H9
Impacto en la gestión de Ignacio Torres
El escenario representa un desafío para el gobernador Ignacio Torres. La continuidad de las protestas y la posibilidad de una movilización de mayor escala agregan presión en medio de negociaciones paritarias en curso.