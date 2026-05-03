Tensión en Chubut: protestas, denuncias de represión y convocatoria a un “Chubutazo”

Las claves

Crecen las protestas de docentes y estatales en Chubut

Reclaman por salarios que resultan insuficientes

La oferta oficial fue de un miserable 1,2%

Se sumaron trabajadores de salud y otros sectores

Denuncian represión policial en Rawson

Convocan a un “Chubutazo” el 6 de mayo

El conflicto impacta en la gestión provincial

Reclamo docente y escalada del conflicto en Chubut

El conflicto en la provincia de Chubut suma nuevos capítulos con el avance de las protestas impulsadas por el sector docente. El reclamo central apunta a mejoras salariales frente a ingresos que consideran insuficientes.

Con un salario básico cercano a los 304 mil pesos, trabajadores de la educación sostienen que los haberes se ubican entre los más bajos del país. Este escenario derivó en medidas de fuerza y movilizaciones en distintos puntos del territorio.

?? CHUBUT ESTÁ TOMADO Y LAS AUTORIDADES REFUGIADAS EN UN CUARTEL MILITAR



“Chubut al borde de un estallido social.” Miles de docentes y trabajadores estatales autoconvocados coparon las calles de “Trelew, Rawson

Y san Juan ???? pic.twitter.com/yVDEr9XC5Q — Javier. Vladímirovich??? bs as (@javier6365) May 3, 2026

De un reclamo sectorial a una protesta multisectorial

La protesta se amplió más allá del ámbito educativo. Se sumaron trabajadores de salud, vialidad, producción y otras áreas estatales, lo que configuró un frente más amplio.

El conflicto dejó de centrarse únicamente en salarios docentes y pasó a reflejar una situación más extendida dentro del empleo público provincial.

?PUEBLADA EN CHUBUT: MASIVAS PROTESTAS Y CACEROLAZOS POR LA CRISIS SALARIAL



Miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la provincia de Chubut en una jornada marcada por cacerolazos y reclamos generalizados.



Docentes, estudiantes, profesionales de la salud y… pic.twitter.com/HURagQIo1U — Argentina Noticias (@argennoti) May 3, 2026

Denuncias por represión en Rawson

Uno de los episodios que incrementó la tensión ocurrió en Rawson, frente al Ministerio de Educación.

Manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y golpes durante un operativo policial. También indicaron que algunos docentes requirieron atención médica tras la movilización.

? | Multitudinarias marchas en Chubut.



Trabajadores estatales, docentes autoconvocados, auxiliares, personal de salud, jubilados, comerciantes y vecinos realizaron movilizaciones masivas en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia.… pic.twitter.com/lvZ44dylnR — El Portavoz Argentino ?? (@ElPortavozARG) May 3, 2026

Convocatoria a un “Chubutazo”

En este contexto, distintos sectores comenzaron a impulsar una protesta masiva bajo la consigna de un “Chubutazo”, prevista para el 6 de mayo.

La iniciativa surgió durante una vigilia realizada en la previa del Día del Trabajador, con actividades y una olla popular frente a la sede educativa provincial.

"El gobernador de Chubut tiene, hace 3 días, marchas en la calle y en la Casa de Gobierno porque la guita no alcanza."

Gobierno de Nacho Torres pic.twitter.com/dVR58hp6H9 — VICTORIA (@CHUBUT__News) April 30, 2026

Impacto en la gestión de Ignacio Torres

El escenario representa un desafío para el gobernador Ignacio Torres. La continuidad de las protestas y la posibilidad de una movilización de mayor escala agregan presión en medio de negociaciones paritarias en curso.