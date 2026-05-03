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Tensión en Chubut: protestas, denuncias de represión y convocatoria a un “Chubutazo”

Un reclamo que comenzó en el sector educativo se amplió a distintos ámbitos del Estado y elevó el nivel de tensión. Las movilizaciones, los cuestionamientos al accionar policial y una protesta convocada para el 6 de mayo marcan el pulso del escenario actual.

03 de mayo de 2026 - 11:43

Las claves

  • Crecen las protestas de docentes y estatales en Chubut
  • Reclaman por salarios que resultan insuficientes
  • La oferta oficial fue de un miserable 1,2%
  • Se sumaron trabajadores de salud y otros sectores
  • Denuncian represión policial en Rawson
  • Convocan a un “Chubutazo” el 6 de mayo
  • El conflicto impacta en la gestión provincial

Reclamo docente y escalada del conflicto en Chubut

El conflicto en la provincia de Chubut suma nuevos capítulos con el avance de las protestas impulsadas por el sector docente. El reclamo central apunta a mejoras salariales frente a ingresos que consideran insuficientes.

Con un salario básico cercano a los 304 mil pesos, trabajadores de la educación sostienen que los haberes se ubican entre los más bajos del país. Este escenario derivó en medidas de fuerza y movilizaciones en distintos puntos del territorio.

De un reclamo sectorial a una protesta multisectorial

La protesta se amplió más allá del ámbito educativo. Se sumaron trabajadores de salud, vialidad, producción y otras áreas estatales, lo que configuró un frente más amplio.

El conflicto dejó de centrarse únicamente en salarios docentes y pasó a reflejar una situación más extendida dentro del empleo público provincial.

Denuncias por represión en Rawson

Uno de los episodios que incrementó la tensión ocurrió en Rawson, frente al Ministerio de Educación.

Manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y golpes durante un operativo policial. También indicaron que algunos docentes requirieron atención médica tras la movilización.

Convocatoria a un “Chubutazo”

En este contexto, distintos sectores comenzaron a impulsar una protesta masiva bajo la consigna de un “Chubutazo”, prevista para el 6 de mayo.

La iniciativa surgió durante una vigilia realizada en la previa del Día del Trabajador, con actividades y una olla popular frente a la sede educativa provincial.

Impacto en la gestión de Ignacio Torres

El escenario representa un desafío para el gobernador Ignacio Torres. La continuidad de las protestas y la posibilidad de una movilización de mayor escala agregan presión en medio de negociaciones paritarias en curso.

 



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