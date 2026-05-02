Kicillof anunció un refuerzo de medicamentos en Buenos Aires en medio del ajuste de Milei

Las claves

Provincia refuerza entrega de medicamentos en los 135 municipios

Se amplía el programa Medicamentos Bonaerenses

Denuncian recorte del programa nacional Remediar

Inversión provincial alcanza $24.500 millones

Se advierte caída en distribución de insumos a nivel nacional

Crece la tensión política entre Nación y Provincia

Críticas directas al Gobierno nacional por el ajuste sanitario

Crisis sanitaria y ampliación de la cobertura provincial

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un refuerzo en la distribución de medicamentos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por el recorte de programas sanitarios nacionales.

La medida apunta a sostener tratamientos esenciales frente a lo que la gestión provincial describe como una reducción del alcance del programa Remediar.

Durante una recorrida por La Plata junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se presentó el esquema ampliado de cobertura y logística sanitaria.

Expansión del programa Medicamentos Bonaerenses

Desde la Provincia se informó la ampliación del programa Medicamentos Bonaerenses, que actualmente cubre 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva.

A esto se suman 91 medicamentos adicionales distribuidos mediante distintas políticas sanitarias, con una inversión total de $24.500 millones.

El objetivo oficial apunta a sostener el acceso a tratamientos básicos en un escenario de reducción de insumos a nivel nacional.

Críticas al recorte del programa nacional Remediar

Kicillof cuestionó con dureza la política sanitaria del Gobierno nacional y vinculó la situación a un deterioro del sistema de salud.

“Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”, afirmó durante la actividad oficial.

También señaló que el ajuste en el programa Remediar impacta en millones de personas y reduce la disponibilidad de tratamientos básicos.

Impacto en el sistema de salud

Desde el Ministerio de Salud bonaerense se advirtió una reducción de transferencias nacionales vinculadas a insumos y medicamentos.

Nicolás Kreplak detalló que la caída en financiamiento obligó a la Provincia a reforzar recursos propios para sostener la cobertura.

Según la administración provincial, el objetivo es evitar interrupciones en la provisión de fármacos esenciales en hospitales y centros de salud.

Tensión política por el financiamiento sanitario

El conflicto entre Nación y Provincia se intensifica en torno al financiamiento de políticas públicas, especialmente en salud.

El gobierno bonaerense sostiene que la reducción de programas nacionales genera un vacío que impacta directamente en la atención de millones de personas.

En ese marco, Kicillof responsabilizó a la administración nacional por la situación:

“El único responsable de esta calamidad es el presidente Javier Milei”.