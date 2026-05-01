Presi-meme: Milei se fotografió con un avión norteamericano llamado Kirchner

Las claves

Javier Milei participó de ejercicios navales en Mar del Plata

Visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Se fotografió con un avión con la inscripción “Atan Kirchner Lehigh Acres”

La imagen generó repercusión en redes sociales

Fuerzas Armadas explicaron el origen del nombre

Se trata de una tradición de la aviación naval

Hubo demostraciones con aviones F-18 y helicópteros Seahawk

Ejercicios conjuntos entre Argentina y Estados Unidos

Milei en el USS Nimitz: una imagen que se volvió viral

El presidente Javier Milei participó de actividades en Mar del Plata en el marco de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos. Durante la visita al portaaviones USS Nimitz, una fotografía captó la atención en redes sociales.

En la imagen, el mandatario aparece junto a una aeronave que lleva la inscripción “Atan Kirchner Lehigh Acres”, lo que generó comentarios por la coincidencia del apellido con figuras de la política argentina.

La explicación oficial de las Fuerzas Armadas

Ante la repercusión, las Fuerzas Armadas Argentinas difundieron una aclaración a través de redes sociales. Según indicaron, “se trata del reconocimiento al ‘Plane Captain’, detallando que Atan “es la abreviatura del rango y la especialidad. En este caso, Aviation Electronics Technician Airman””.

También explicaron que Kirchner “es el apellido del marino responsable” y Lehigh Acres, FL, “su ciudad de origen. Es muy común que, junto al nombre, se incluya el lugar de donde proviene el tripulante como una marca de orgullo personal”.

El comunicado remarcó que se trata de "una de las tradiciones más respetadas en la aviación naval”.

Ejercicios militares conjuntos en la costa argentina

La actividad incluyó maniobras organizadas por el Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada estadounidense y la Armada Argentina. Los ejercicios se desarrollaron frente a las costas de Necochea y Mar del Plata.

Durante la jornada, se realizaron demostraciones con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, además de prácticas de defensa aérea, búsqueda y rescate y tácticas navales.