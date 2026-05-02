Las claves

La imagen negativa de Adorni supera el 70%

Solo 16% mantiene una visión positiva del funcionario

Está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Se mencionan gastos con tarjetas corporativas de una empresa estatal

Presentó su informe de gestión en Diputados

Negó delitos y descartó renunciar

Consultores advierten impacto político en el Gobierno

También cae la imagen general del oficialismo

Adorni en el centro de la crisis política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un escenario de fuerte desgaste público, según un estudio privado que anticipa una caída pronunciada en su nivel de aceptación social.

El informe indica que la percepción negativa supera el 70%, mientras que la positiva se ubica en torno al 16%, en un contexto marcado por cuestionamientos políticos y judiciales.

Investigación judicial y presión política

Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades vinculadas a operaciones financieras y compras de propiedades.

En paralelo, se mencionan observaciones sobre gastos realizados con tarjetas corporativas de una firma estatal, lo que intensificó el foco sobre su gestión.

Defensa en el Congreso y respuesta oficial

Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario respondió más de 2.000 preguntas de legisladores de distintos bloques.

En ese ámbito sostuvo: “no cometí delitos y no voy a renunciar”, en medio de un clima político adverso.

Lectura del impacto en el Gobierno

Analistas políticos advierten que la situación de Adorni genera un problema adicional para la administración nacional, al debilitar una de sus figuras centrales en la comunicación y gestión política.

También señalan dificultades del Ejecutivo para ordenar la agenda pública en un contexto de múltiples frentes abiertos.

Una de las fotos del día: un diputado le regala a Adorni la Constitución Nacional Argentina pic.twitter.com/Nf2QMRw1GA — Jon Heguier (@JonHeguier) April 29, 2026

Efecto en la imagen del oficialismo

El deterioro no se limita al funcionario. Informes paralelos indican que la imagen del Gobierno y de Javier Milei también registra una caída sostenida.

La percepción positiva del Presidente muestra una baja significativa respecto de períodos anteriores, en un escenario atravesado por tensiones económicas y judiciales.