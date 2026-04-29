Bochorno libertario en el Congreso: Adorni, Milei, Karina y otro freak show

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Manuel Adorni protagonizó este miércoles el nuevo show de la gran película de la ultraderecha gobernante. En el marco de las múltiples denuncias que llueven sobre el jefe de Gabinete y el escándalo por las propiedades, viajes y gastos exagerados suyos y de su esposa, el funcionario se presentó en la Cámara de Diputados para esquivar las explicaciones ante los y las parlamentarias.

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Con el presidente Javier Milei haciendo muecas y ademanes en un palco junto a su hermana Karina, Adorni comenzó su ponencia con una estirada descripción de presuntos logros del gobierno nacional. Entre puntualizaciones sobre recortes presupuestarios y compra de material militar, Adorni se apoyó en los gritos que Milei disparaba desde el palco, sobre todo cuando el mandatario cargó contra el reducido bloque de la izquierda, a la que relacionó con las matanzas acontecidas en la Unión Soviética.

Con los gritos del Presidente de fondo, y contando con la sonrisa de la Secretaria General de la Presidencia como fetiche etéreo, Adorni se dedicó a deslindarse de toda acusacíón y puso como principal argumento la absolución de culpa y cargo que entiende le dio la Justicia en el caso de que su esposa viajó en el Avión Presidencial.

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"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", resumió a su momento Adorni.

Entre los participantes del oficialismo que ocuparon los palcos se ubicaron, además de la escudería Karina, Luis Caputo y Sandra Pettovello, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y el asesor estrella Santiago Caputo se mezclaron con ministros como Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Los gastos

Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, desmientió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.

A la salida, tras retirarse del recinto, Javier Milei atravesó el Salón de Pasos Perdidos y al cruzarse con un grupo de periodistas que lo esperaban para hacerle preguntas, evadió el intercambio y en cambio los despidió a su manera: “Corruptos y chorros”, les espetó.