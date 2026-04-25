La imagen irremontable del "fenómeno barrial": Milei ya figura entre los peores presidentes de Latinoamérica

Las claves

La imagen del Presidente muestra un deterioro sostenido en rankings regionales y mediciones locales

Decisiones políticas recientes generaron cuestionamientos dentro y fuera del país

Casos judiciales y sospechas de corrupción afectan la percepción pública del Gobierno

Indicadores económicos reflejan caída de actividad, consumo y confianza

Analistas vinculan la incertidumbre política con el freno en inversiones y mercados

Caída de imagen y señales de alerta en encuestas

Las mediciones recientes muestran un cambio en la percepción pública del presidente Javier Milei. Según rankings regionales, su imagen se ubica entre las más bajas, con niveles de aprobación por debajo de la desaprobación.

A nivel local, los datos coinciden: la evaluación negativa supera ampliamente a la positiva. Este deterioro se produce en paralelo con decisiones políticas que generaron controversia y cuestionamientos públicos.

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Decisiones políticas bajo presión

Entre los factores señalados aparecen la restricción al acceso de periodistas a la Casa Rosada y el respaldo a funcionarios cuestionados. También influyen investigaciones judiciales en curso que mantienen al Gobierno en el centro del debate público.

Estos episodios impactan en la construcción de confianza, tanto en la opinión pública como en actores políticos y económicos.

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Economía en retroceso y menor confianza

El contexto económico refuerza el escenario adverso. Datos oficiales indican una caída de la producción industrial y del nivel de actividad. A esto se suma una retracción del consumo en distintos sectores y un aumento en la morosidad.

El Índice de Confianza del Consumidor también muestra una tendencia descendente sostenida, lo que refleja expectativas más cautelosas por parte de la población.

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Inflación, riesgo país y expectativas

El propio Gobierno reconoció que el último dato de inflación fue negativo dentro de su estrategia. En paralelo, el riesgo país se mantiene elevado en comparación regional, lo que limita el acceso al financiamiento y condiciona las expectativas.

Aunque desde el equipo económico se proyecta una mejora en el corto plazo, los indicadores actuales no reflejan aún ese cambio.

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Impacto político en la economía

Analistas plantean una relación directa entre la imagen del Gobierno y el desempeño económico. La incertidumbre sobre el futuro político influye en decisiones de inversión, consumo y ahorro.

En ese contexto, la falta de señales claras de estabilidad a largo plazo genera cautela en los mercados y en el sector privado.