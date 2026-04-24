Aparecen dos cajas de seguridad a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni

Las claves

La Justicia investiga cajas de seguridad vinculadas al entorno familiar del funcionario

Se solicitaron registros de acceso, autorizados y grabaciones del banco

La causa analiza posibles inconsistencias entre ingresos y gastos declarados

También se investigan viajes, propiedades y movimientos financieros

Se levantó el secreto fiscal y bancario para profundizar el análisis patrimonial

Cajas de seguridad bajo investigación judicial

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevas medidas. La fiscalía solicitó información sobre dos cajas de seguridad registradas a nombre de Bettina Angeletti en el Banco Galicia.

El fiscal Gerardo Pollicita requirió conocer quiénes están habilitados para acceder a esas cajas, junto con los registros de ingresos y egresos.

Pedido de registros y filmaciones

La investigación incluye la solicitud de documentación detallada sobre accesos al área de cajas de seguridad. Se pidieron nóminas de autorizados, libros de registro y cualquier sistema que permita reconstruir los movimientos.

También se requirieron las grabaciones de las personas que hayan ingresado al sector, con el objetivo de establecer responsabilidades y patrones de uso.

El eje: posible enriquecimiento ilícito

El expediente busca determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario.

Este tipo de investigaciones analiza la relación entre bienes, gastos e ingresos a lo largo del tiempo para detectar posibles desproporciones.

Viajes y gastos en el exterior

Dentro de la causa se incorporaron datos sobre un viaje familiar a Aruba, con gastos que rondan los 15 mil dólares entre alojamiento y pasajes.

Según la documentación, el viaje incluyó estadías en hoteles del Caribe y vuelos internacionales abonados en moneda extranjera.

Propiedades y movimientos financieros

La investigación también abarca operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en Caballito y otra propiedad en un country.

Además, se analizan pagos de deudas y movimientos financieros para reconstruir el flujo de fondos del funcionario.

Levantamiento del secreto fiscal

El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa.

Esta medida permitirá a la Justicia acceder a información detallada sobre cuentas, operaciones y evolución patrimonial.