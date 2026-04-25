Las claves

Más de la mitad de la población no logra cubrir los gastos básicos con sus ingresos

Una proporción significativa busca un segundo empleo para compensar la falta de ingresos

Solo una minoría consigue ahorrar después de cubrir sus consumos

El deterioro económico empuja a recurrir a redes familiares, estatales y sociales

La situación también afecta a jubilados que necesitan complementar sus haberes

Caída sostenida del poder adquisitivo

El deterioro del poder adquisitivo en Argentina se profundizó en los últimos meses, según un informe de la consultora Delfos. El estudio reveló que el 52% de los argentinos no llega a fin de mes, lo que refleja una creciente dificultad para cubrir gastos básicos con los ingresos habituales.

El relevamiento muestra una tendencia en aumento: el indicador de personas que no logran cubrir sus necesidades venía en ascenso desde comienzos de año, evidenciando un agravamiento progresivo de la situación económica.

Brecha creciente y menor capacidad de ahorro

El informe señala que solo un 17% de los trabajadores logra cubrir sus consumos mensuales y además ahorrar. Este dato expone una brecha cada vez más amplia entre quienes pueden sostener su economía y quienes enfrentan dificultades constantes.

En paralelo, un 31% de los encuestados llega a fin de mes sin margen, lo que implica una situación de fragilidad. “Si consideramos a los que llegan con lo justo como otro sector tensionado económicamente, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%”, indicó la consultora.

El pluriempleo como respuesta a la crisis

La búsqueda de ingresos adicionales se consolida como una estrategia extendida. Según otro informe de la misma consultora, el 43% de los argentinos busca un segundo trabajo para poder sostener su nivel de vida.

Este dato supera ampliamente registros previos y evidencia que el problema no se limita al acceso al empleo, sino a la calidad de los ingresos. “Los problemas laborales de los argentinos no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas”, advirtieron.

Jubilados y trabajadores en la misma situación

El fenómeno del pluriempleo no se limita a trabajadores activos. También alcanza a jubilados, que representan una parte de quienes buscan ingresos extra para afrontar el costo de vida.

Trabajadores independientes, empleados del sector privado y jubilados concentran la mayor parte de esta demanda, lo que refleja un impacto transversal en distintos sectores sociales.

Redes de contención y presión social

El informe destaca que el deterioro económico impulsa a muchos ciudadanos a recurrir a redes de apoyo, como la familia, organizaciones sociales o el Estado, para poder sostenerse.

Este contexto describe una realidad extendida en la que amplios sectores de la población enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas, en un escenario de presión constante sobre los ingresos.