La industria textil atraviesa uno de sus peores momentos en muchos años: en febrero, la producción cayó 33% interanual y acumuló en el primer bimestre de 2026 un desplome del 36% respecto de igual período de 2023, según datos del sector. El derrumbe se explica por una combinación de recesión, fuerte caída del consumo interno, ingreso de importaciones más baratas y costos crecientes que golpean a las fábricas locales.

El Indicador de Consumo volvió a dar negativo en marzo

El impacto ya se siente con fuerza en los principales polos comerciales de indumentaria del país, como las avenidas Avellaneda y Cabildo, que históricamente concentraron buena parte de la venta mayorista y minorista de ropa. En estos corredores, los locales vacíos se multiplican y las persianas bajas se han vuelto parte del paisaje cotidiano, reflejando una demanda golpeada por la pérdida de poder adquisitivo y por el encarecimiento del financiamiento para el consumo.

Comerciantes señalan que las ventas se redujeron drásticamente y que sostener el alquiler, los servicios y los costos laborales se volvió cada vez más difícil.

De acuerdo con los relevamientos privados, entre 6 y 7 de cada 10 máquinas en las plantas textiles se encuentran hoy paradas, lo que evidencia el nivel de capacidad ociosa que enfrenta la industria. Esta situación se tradujo en una importante destrucción de empleo: se calcula que desde 2023 se perdieron más de 20.700 puestos formales en el sector, entre fábricas y comercios vinculados a la cadena de indumentaria.

Viajar cuesta más y se usa menos: desplome histórico de pasajeros en el AMBA

A la recesión doméstica se suma el avance de las importaciones, que ingresan al país con precios muy difíciles de igualar para la producción nacional. En 2025, las compras externas de ropa crecieron 185%, lo que generó una competencia directa para los talleres locales, especialmente en segmentos de media y baja gama.

El mapa comercial de la Ciudad de Buenos Aires también da cuenta del retroceso de la actividad. En el primer bimestre de 2026 se registraron 284 locales vacíos, lo que implica un salto del 38,5% interanual.

En algunos corredores, el ajuste fue todavía más brusco: en avenida Cabildo, el número de locales desocupados trepó 178%, mientras que en la zona de Avellaneda el incremento alcanzó el 160%, según los últimos registros.