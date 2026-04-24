Las claves

La visita de un empresario tecnológico a la Casa Rosada generó cuestionamientos políticos

Elisa Carrió advirtió sobre posibles riesgos para el sistema democrático

El encuentro con el Presidente se dio con escasa información pública

Legisladores opositores expresaron preocupación por vínculos con tecnología de inteligencia

Críticas políticas tras la reunión en Casa Rosada

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la presencia en el país del empresario tecnológico Peter Thiel, quien mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei.

A través de redes sociales, Carrió afirmó: “Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor”. También vinculó su figura con riesgos institucionales al señalar que “va en contra de la República, la democracia y las libertades”.

Quién es Peter Thiel y por qué genera debate

Thiel es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, con inversiones clave en el desarrollo tecnológico global. Es cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook.

Además, es propietario de Palantir Technologies, una empresa dedicada al análisis de datos utilizada por agencias estatales, de defensa e inteligencia.

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El rol de Palantir y los cuestionamientos

La empresa Palantir fue mencionada como uno de los principales focos de preocupación. Según Carrió, su actividad está vinculada a estructuras de poder global.

“Hay que buscar qué es Palantir. Es Pentágono puro”, afirmó la dirigente, en referencia a los vínculos de la firma con organismos de seguridad de Estados Unidos.

Detalles del encuentro con el Gobierno

El encuentro entre Milei y Thiel se realizó en la Casa Rosada con bajo nivel de información pública. Participaron también funcionarios del área económica y diplomática.

Se trató de una nueva reunión entre ambos, luego de encuentros previos tanto en Argentina como en foros internacionales.

Reacciones en el ámbito político

Las críticas no se limitaron a Carrió. La diputada Kelly Olmos expresó su preocupación junto a otros legisladores.

En un comunicado, señalaron su rechazo a la presencia del empresario y cuestionaron su influencia en decisiones vinculadas al Poder Ejecutivo.

Junto a miembros del bloque @Diputados_UxP, manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo.



Rechazamos enérgicamente sus posiciones contrarias a la… pic.twitter.com/xva66hR4KZ — Kelly Olmos (@kellyolmos) April 23, 2026

Inversiones y presencia en Argentina

En paralelo a su visita, Thiel concretó la compra de una propiedad en Buenos Aires, lo que refuerza su vínculo con el país.

La operación se realizó en una zona residencial de alto valor y se enmarca en su interés por expandir su presencia fuera de Estados Unidos.