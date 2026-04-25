El país que implosiona: 80 intentos de suicidio en puente entre Corrientes y Chaco

Las claves

Se registró un aumento de intervenciones en el puente que conecta las dos provincias

Las acciones de contención dependen en gran parte de voluntarios y fuerzas de seguridad

Los episodios responden a múltiples factores sociales y de salud mental

No existe un esquema integral de prevención sostenido en el tiempo

El debate sobre medidas estructurales sigue sin resolverse

Un punto crítico en el noreste argentino

El Puente General Belgrano volvió a quedar en el centro de la preocupación social por el aumento de intervenciones ante intentos de suicidio.

En los últimos meses, el viaducto que conecta Corrientes y Chaco registró un incremento sostenido de episodios que requieren asistencia inmediata.

Más de 80 intervenciones en pocos meses

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se contabilizaron más de 80 situaciones en las que fue necesaria la intervención de fuerzas de seguridad o equipos de asistencia.

En varios casos, la rápida respuesta permitió evitar desenlaces fatales, lo que resalta la importancia de la presencia permanente en el lugar.

El rol clave de voluntarios y fuerzas de seguridad

Gran parte de la contención diaria recae en grupos de voluntarios como “Ángeles del Puente”, que realizan recorridas constantes para detectar situaciones de riesgo.

Su tarea se complementa con la intervención de Gendarmería y policías provinciales, que actúan ante alertas o episodios en curso. “Hay horarios y dinámicas que se repiten”, señalan quienes participan de estos operativos.

Una problemática que excede al puente

Especialistas advierten que los episodios no responden a una única causa. Se trata de una problemática compleja, vinculada a la salud mental y a factores sociales y económicos que atraviesan a distintos sectores.

El puente se convierte así en un punto visible de una situación más amplia que afecta a la región.

Falta de medidas estructurales

A nivel institucional existen operativos de control y monitoreo, pero no un esquema integral de prevención sostenido en el tiempo.

Las acciones actuales permiten responder ante emergencias, aunque no reemplazan políticas públicas de largo plazo orientadas a reducir los casos.