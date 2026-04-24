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Así son las cárceles de Bukele: enfermedades, torturas y una matanza de más de 500 presos

Documentos filtrados y registros independientes contabilizan al menos 517 fallecidos bajo custodia desde 2022. Un 30% presenta signos de violencia o tortura, otro 32% se vincula a falta de atención médica, y la mayoría no tenía condena judicial.

24 de abril de 2026 - 15:20

Las claves

  • Una filtración policial describe irregularidades en causas de muerte dentro de cárceles salvadoreñas
  • Organizaciones de derechos humanos documentan un patrón sostenido de abusos y negligencia estatal
  • La mayoría de los detenidos fallecidos no había recibido condena ni estaba vinculada a pandillas
  • Autoridades calificaron varias muertes como naturales, pese a evidencias forenses contradictorias
  • Testimonios familiares denuncian falta de atención médica y señales de violencia en los cuerpos

Muertes bajo custodia durante el régimen de excepción

Desde la implementación del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, se registraron al menos 517 muertes en cárceles salvadoreñas, según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario. El caso de Walter Vladimir Sandoval, detenido a fines de marzo de 2022 y fallecido pocos días después, figura como el primer registro documentado.

El informe policial filtrado señala que la causa de muerte fue inicialmente atribuida a una caída, pero la autopsia determinó lesiones provocadas, reclasificando el caso como homicidio.

Informes filtrados y denuncias de encubrimiento

Documentos obtenidos a partir de la filtración conocida como Guacamaya Leaks exponen intentos de ocultar causas reales de fallecimientos. En varios casos, los reportes oficiales difieren de los resultados forenses.

Autoridades salvadoreñas sostuvieron públicamente que se trataba de muertes naturales. El propio mandatario afirmó: “Así como muere gente en sus casas por edad o enfermedades, también mueren en las cárceles”.

Sin embargo, registros internos de la Policía Nacional Civil identifican casos catalogados como homicidios o pendientes de investigación.

Patrón de abusos y negligencia médica

El archivo elaborado por Socorro Jurídico Humanitario detalla que una parte significativa de las muertes presenta signos de violencia o tortura. Otro grupo relevante se vincula a falta de atención médica.

Familiares de detenidos relatan situaciones de abandono sanitario. En uno de los casos, vinculado a un paciente con diabetes, se denunció que no recibió tratamiento adecuado. “A él lo dejaron morir. O mejor dicho, lo mataron”, expresó un allegado.

Opacidad oficial y falta de respuestas

Instituciones como el Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Dirección de Centros Penales no respondieron solicitudes de información sobre los casos documentados.

Durante la actual administración, datos previamente públicos pasaron a ser reservados bajo criterios de seguridad estatal. Además, expedientes judiciales relacionados con fallecimientos fueron archivados sin que se establecieran responsabilidades penales.

Registros forenses y causas indeterminadas

Una proporción significativa de los casos fue clasificada como causa indeterminada. Especialistas advierten sobre el uso reiterado de diagnósticos como “edema pulmonar” en cuerpos con signos de violencia.

Organizaciones internacionales y locales también reportaron entierros sin notificación a familiares y denuncias de tortura en centros de detención.

Evolución de los fallecimientos en cárceles

Los registros muestran una continuidad en el número de muertes desde el inicio del régimen de excepción. Informes independientes señalan que el ritmo mensual se mantuvo constante a lo largo de los años analizados.

Datos previos indican que el promedio de muertes consideradas no violentas aumentó de forma significativa en comparación con períodos anteriores.



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