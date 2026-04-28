Cortes masivos de gas en el AMBA

Gas

Las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dispusieron el corte del suministro de GNL a estaciones de servicio e industrias ante el fuerte incremento de la demanda residencial por la ola de frío de fines de abril.

Según confirmaron fuentes del sector, la medida alcanza exclusivamente a los denominados servicios interrumpibles, una categoría que las compañías pueden suspender en momentos de picos de consumo para priorizar el abastecimiento a los hogares. Aunque la Argentina se encamina a convertirse en exportador de gas, todavía no cuenta con la infraestructura necesaria para responder con holgura a los picos de demanda invernal.

Electrolux cierra su producción de heladeras en Rosario

El brusco descenso de las temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año disparó el uso residencial del gas y obligó a las distribuidoras a activar este esquema de emergencia. La decisión deja en evidencia las limitaciones del sistema energético en materia de transporte y almacenamiento, pese a los anuncios oficiales en torno al potencial del país como proveedor regional.

La situación se produce, además, pocos días después de que el Gobierno nacional tuviera que dar marcha atrás con su intención de licitar la compra de 25 barcos regasificadores, que iban a ser clave para reforzar la oferta de gas durante el invierno. La falta de definición en ese frente suma presión a un esquema que ya opera al límite cuando se combinan frío intenso y alta demanda.

Alerta: ¿vuelve a bajar la frecuencia de los colectivos en el AMBA?

La resolución comenzó a regir a las seis de la mañana de este martes y se extenderá “hasta nuevo aviso”, por lo que no hay aún una fecha estimada para la normalización del servicio a industrias y estaciones de GNC. Las distribuidoras que implementaron el corte en el AMBA son Naturgy Ban y Metrogas, que ordenaron restringir las ventas de gas hasta el volumen firme contratado.

El impacto se siente de manera directa en dos frentes: en el sector industrial, que ve condicionada su producción, y en el transporte, ya que una parte importante de taxis y autos de aplicaciones utilizan GNC para abaratar costos en su actividad diaria. En muchas estaciones, los empresarios se vieron obligados a interrumpir la carga a los usuarios o a operar con cupos muy limitados.

En este contexto, vender por encima del volumen firme contratado tiene un costo elevado: las normas vigentes prevén una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico comercializado en exceso, lo que desalienta cualquier intento de incumplir la orden. En línea con lo que ocurre en el AMBA, otras distribuidoras del interior del país tienen la posibilidad de adoptar medidas similares si la demanda lo exige y el frío se intensifica en sus áreas de concesión.

La coyuntura vuelve a poner en primer plano el debate sobre la necesidad de acelerar las inversiones en gasoductos, plantas de regasificación y obras complementarias para evitar que cada ola de frío se traduzca en recortes a la actividad productiva y al transporte. Mientras tanto, el sistema seguirá funcionando con un esquema de prioridad absoluta para los hogares, que serán los últimos en sentir el impacto de las restricciones.