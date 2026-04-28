Electrolux cierra su producción de heladeras en Rosario

La empresa Frimetal, ensambladora de la marca Electrolux, discontinuará la producción de heladeras desde mayo, y profundiza su recorte de actividad.

Según el Diario La Capital de Rosario, la medida aún aguarda confirmación oficial del directorio internacional de la compañía.

El reporte recuerda que en enero la firma había tomado similar decisión con la producción de cocinas.

La medida tendrá impacto directo en el empleo y se estima que la planta se reducirá a 150 operarios desde los 750 con los que contaba en sus inicios.

De acuerdo a la información publicada, la planta "quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas", mientras que para el resto de los productos la decisión es definitiva.