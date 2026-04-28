En el año de su 60º aniversario, cierra Ediciones de la Flor, la editorial de Mafalda

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quedará marcada en la memoria cultural argentina no solo por su aniversario, sino por ser el escenario del último capítulo de una de las instituciones más emblemáticas del sector: Ediciones de la Flor.

En el stand 1509 del Pabellón Amarillo, bajo el lema "50 Ferias y una sola Flor", el sello independiente fundado en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María "Kuki" Miller comenzó su despedida formal. La editorial, que sobrevivió a censuras, detenciones durante la dictadura militar y crisis económicas recurrentes, bajará sus persianas definitivamente a fin de año.

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El golpe final: la partida de Quino

Aunque la crisis del sector editorial —caída de consumo y aumento de costos— es un factor determinante, el sello recibió una "herida de muerte" el año pasado. Tras el fallecimiento de Quino, sus herederos decidieron trasladar toda la obra del historietista a Penguin Random House.

"Fue un golpe al corazón; De la Flor era Quino y Quino era De la Flor", confesó Kuki Miller en diálogo con la prensa. Y vaya que lo fue, si tenemos en cuenta que el 1 de julio la obra de Quino dejò de formar parte del catálogo de De la Flor y un mes después, exactamente el 1 de agosto, Daniel Divinsky murió a los 82 años.

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Sin su principal long seller, la continuidad se volvió inviable. Miller, de 82 años, explicó que no hay sucesores para la gestión y que, tras el retiro de Divinsky en 2015, ella ha llevado adelante la dirección en un contexto de cambios tecnológicos y de mercado que hoy considera ajenos.

Foto archivo

Un catálogo que hizo historia

La importancia de De la Flor en la cultura hispana es incalculable. Entre sus hitos se destacan:

La primera edición en español de "El nombre de la rosa", de Umberto Eco.

La publicación de las obras fundamentales de Rodolfo Walsh, Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro.

El refugio de autores como John Berger, Daniel Guebel y Pablo de Santis.

Hoy, gran parte de ese catálogo ha migrado a grandes grupos editoriales, reflejando el fin de un modelo de edición independiente que marcó la segunda mitad del siglo XX en Argentina.

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Liquidación de "joyas" y despedida

En el stand actual de la Rural, la editorial ha "llevado el depósito" a los estantes. Se pueden encontrar títulos históricos desde los $5.000, incluyendo obras de Arturo Carrera, Emilio Perina o Luis Fernando Veríssimo, mientras que piezas de colección como los tres tomos de Perramus (Breccia/Sasturain) se ofrecen a $79.600.

El mensaje de despedida exhibido en el stand es agridulce pero esperanzador:

"Nos despedimos sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros... Gracias por ser parte de estos 60 años".