Las fotos "prohibidas" de Virginia Gallardo: "Sacale una foto a ESTA"

Virginia Gallardo (foto: NA)

La mediática Virginia Gallardo no llegó al Congreso por su abultado curriculum académico ni por su facilidad para el debate político o el desarrollo de ideas en relación al país. Pero la Reina Nacional de la Sandía 2003 llegó al Parlamento y allí ocupa una banca por La Libertad Avanza. Este miércoles la por ahora ex vedete fue fotografiada en la sesión que Manuel Adorni utilizó para desligarse de las denuncias de corrupción que pesan sobre él. Y no le gustó nada que le sacaran fotos.

Virginia Gallardo (foto: NA)

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo de la agencia de noticias NA Claudio Fanchi y, al verse, la rubia famosa por haber fingido un noviazgo con Ricardo Fort encolerizó y le dedicó un fuerte mensaje al trabajador gráfico.

Bochorno libertario en el Congreso: Adorni, Milei, Karina y otro freak show

"Claudio Fanchi... Por qué no le sacas una foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos (sic)", fue el mensaje incendiario de la rubia. Y agregó luego un mensaje confuso, quizá escrito muy de prisa: "Pd: No sabía que limpiarme (sic) un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado".

No conforme con eso, siguió mostrando su ofensa por las dos fotos que le tomaron: "CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes ! (sic)".