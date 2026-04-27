Premios Produ abrió las inscripciones para su décima edición

En su décimo aniversario, Premios PRODU 2026 vuelve a reconocer el talento latino en el mundo, distinguiendo a los profesionales, programas, producciones y formatos más destacados de la televisión iberoamericana.

Como primer paso del camino que culminará en noviembre, hoy se abren las inscripciones para la décima edición de la premiación. El proceso de postulaciones para las más de 100 categorías se cerrará el 9 de junio. Como es costumbre, hasta el 19 de mayo habrá un descuento especial por inscripción temprana.

Para la edición de 2026 se anticipa la incorporación de nuevas categorías; entre ellas, las dedicadas a Series Verticales Originales, a Talentos de Películas Estrenadas en Plataformas, a Transmisiones Deportivas y a logros en Tecnología.

En este año Mundialista, dentro de Contenidos Deportivos habrá un rubro específico dedicado a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. En cuanto a los Grandes Premios, en esta edición se entregarán siete distinciones, incluyendo el Gran Premio PRODU 10° Aniversario.

Desde el año pasado, las categorías de Premios PRODU se organizan en ejes temáticos que permiten reconocer las distintas áreas de la industria: Contenido, Talento Artístico, Talento Técnico, Producción Artística, Sostenibilidad -que reúne las vinculadas a Diversidad y Medio Ambiente-, Podcast, Mercadeo y, como novedad para esta edición, Tecnología.

Los Premios Honoríficos a las personalidades de la industria, de nuestra identidad y cultura son parte identitaria de Premios PRODU 2026. En 2025 fueron distinguidos Ricardo Darín (Honorífico Ficción), Galilea Montijo (Honorífico Entretenimiento) y Halit Ergenç (Honorífico Puentes), en tanto que años anteriores se honró a Úrsula Corberó, Verónica Castro, Xuxa, Eugenio Derbez, Sofía Vergara, Pablo Motos y Karla Souza, entre otras figuras.

Con un panel de más de 800 jurados compuesto por expertos de la industria, incluyendo productores, directores, distribuidores, programadores, compradores, talentos, técnicos, escritores, anunciantes y periodistas, junto a representantes de importantes productoras audiovisuales, canales y plataformas, se asegura una evaluación justa y exhaustiva. Además, se conforman grupos de jurados especialistas para temáticas puntuales.

Más de 500 talentos de cerca de 150 compañías de primera línea de la industria audiovisual en español formarán parte de este gran evento, único en su búsqueda por reconocer la excelencia en la producción latina.