"Contra el vaciamiento cultural" de Jorge Macri en la Ciudad

FM La 2x4 92.7

Los trabajadores de la AM 1110 La Once Diez, la FM 92.7 La 2x4 y el Canal de la Ciudad emitieron un duro comunicado en el que alertan sobre el futuro de los medios de comunicación estatales de CABA. El texto denuncia que la gestión de Jorge Macri impulsa una medida "ilegal e inconstitucional" para entregar la operatividad de estos medios a manos privadas.

El conflicto estalla en el marco de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde el Jefe de Gobierno destacó a la cultura como una “cadena de valor” y una inversión prioritaria. Sin embargo, los trabajadores señalan un doble discurso.

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"Mientras pronuncia esas palabras, impulsa la concesión de los medios públicos porteños, una decisión ilegal e inconstitucional que pone en evidencia la mentira, el desprecio y cómo subestima a los trabajadores", reza el comunicado.

Para los y las trabajadoras de estos medios, la gestión de Macri omite el rol fundamental de la radio y la televisión pública en la difusión de la industria editorial y artística. Al respecto, subrayaron que los medios públicos son el puente necesario para que el trabajo de editores y libreros llegue a la gente: "Esa cadena también somos nosotros".

Medios públicos

El comunicado hace especial hincapié en que la cultura no puede ser analizada bajo la lógica de la rentabilidad comercial. Los trabajadores rechazan que se intente concesionar las señales bajo "la lógica del ajuste y la reducción del gasto".

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"No hay defensa posible de la cultura cuando se intenta concesionar la AM 1110, la FM 92.7 y el Canal de la Ciudad... Eso no es gestión, es ilegal. No es inversión: es una privatización encubierta".

Como ejemplo del vaciamiento denunciaron que, por primera vez en años, los medios públicos porteños no tienen presencia física en la Feria del Libro, perdiendo un espacio clave para la visibilidad de autores y editoriales independientes.

Un patrimonio que "no se negocia"

Finalmente, el colectivo de trabajadores recordó que estos espacios cuentan con programas de excelencia, como Libros que Muerden, recientemente galardonado con un Martín Fierro de Radio 2024, lo que demuestra la calidad del contenido que hoy está en riesgo.

El comunicado concluye con una advertencia directa a la jefatura de gobierno:

"Jorge Macri confunde deliberadamente cuando presenta a los medios públicos como un costo o una mercancía... Los medios públicos no son un negocio. Son patrimonio cultural, derecho ciudadano y democracia".

Ante lo que consideran un atropello a la identidad porteña, el personal se mantiene en estado de alerta, bajo la consigna de que "los medios públicos no se concesionan".