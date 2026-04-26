El gaste de Juanse a Colapinto en medio de un concierto: "Hay que rezar..."

Franco Colapinto es ídolo de todo fanático o fanática argentina de la Fórmula 1. Los tropiezos dle joven piloto, propios de una disciplina compleja, más cercana a la publicidad que al deporte, no hacen mella en su lugar como referente de la Argentina contemporánea. Sin embargo, por afuera de la F1, el simpático corredor no despierta mayores pasiones y su figura suele ser receptora de ironías respecto de la falta de títulos y resultados en las pistas internacionales.

Con motivo de la exhibición en Buenos Aires promovida por el gobierno de Jorge Macri, uno de quienes se rió de la situación fue Juanse, que le dedicó una ironía a Colapinto durante su presentación en el Gran Rex para la presentación de su disco con canciones de Pappo.

En medio del concierto, en una noche que fue de mucha conexión entre el músico y su público, Juanse disparó: "Mañana hay que rezar para que no se la ponga porque va a correr solo. Un aplauso para Colapinto que creo que va a llegar primero", disparó el músico antes de tocar "Con Elvira es otra cosa", del Carpo, donde también metió la púa respecto de Franco.