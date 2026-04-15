Trabajadores de medios públicos porteños contra la privatización: el PJ apoya en la Legislatura

La gestión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa sus horas más críticas desde sus primeras salidas al aire hace casi un siglo. La Asamblea de Trabajadores de los Medios Públicos y los gremios del sector se declararon en estado de alerta y movilización frente a lo que consideran una "privatización encubierta" impulsada por la administración de Jorge Macri. El conflicto tiene como eje central la defensa de la estabilidad laboral y la función social de las señales estatales.

400 empleos en riesgo

La principal preocupación de los trabajadores radica en la falta de garantías sobre el futuro de las plantillas. Según denuncian los propios trabajadores, los pliegos de licitación omiten detalles sobre la continuidad del personal, dejando en el aire el destino de aproximadamente 400 personas.

A pesar de que algunos funcionarios sugirieron una posible reubicación en otras áreas del Gobierno porteño, los trabajadores advierten que estas promesas no tienen respaldo legal en los documentos de la concesión.

Festival de tango contra la privatización de los medios públicos porteños

La oposición, en contra

En sintonía con el reclamo gremial, el peronismo porteño tomó cartas en el asunto impulsando un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad para bloquear la concesión. La oposición (salvo LLA) sostiene que el plan del Ejecutivo vulnera los principios de comunicación pública establecidos en la Constitución local y representa un desmantelamiento de instituciones históricas como la AM 1110 (Radio Ciudad) y la FM La 2x4.

Prórroga administrativa

En medio de este clima de tensión, el Gobierno de la Ciudad formalizó una postergación en el cronograma administrativo. A través de una disposición en el Boletín Oficial, se informó que la apertura de sobres —originalmente prevista para el 20 de abril— se reprogramó para el 12 de mayo.

Si bien el Ejecutivo, bajo la firma de Agustín González Calderón, justificó la prórroga por la complejidad técnica solicitada por las empresas interesadas, para los trabajadores este tiempo extra solo estira la incertidumbre. El modelo propuesto por Jorge Macri busca delegar la gestión técnica y comercial en manos privadas, un movimiento sin precedentes para estas emisoras.

Hacia la judicialización

Con la resistencia sindical en las calles y la ofensiva del PJ en el recinto legislativo, el proceso de licitación parece destinado a la judicialización. Mientras el oficialismo insiste en un discurso de "modernización y eficiencia", los trabajadores y la oposición prometen dar la batalla para evitar que los medios públicos porteños pierdan su esencia y su capital humano.