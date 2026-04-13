Murió Julio Ricardo: la voz histórica que marcó el fútbol y varias generaciones

Las claves

Falleció Julio Ricardo tras haber estado internado en una clínica porteña en sus últimas horas.

Fue una de las voces más reconocidas en transmisiones televisivas de fútbol en el país.

Trabajó junto a relatores y periodistas de gran trayectoria en distintas etapas.

Su carrera incluyó radio, televisión y cobertura de eventos deportivos históricos.

Recibió un reconocimiento institucional por su aporte al periodismo deportivo.

Una figura central de la televisión deportiva argentina

Murió Julio Ricardo, reconocido comentarista que se convirtió en una referencia de las transmisiones de fútbol en Argentina. Su estilo se caracterizó por el análisis preciso, el lenguaje cuidado y una mirada formativa del juego que trascendió generaciones.

Durante años fue una de las caras visibles del ciclo Fútbol Para Todos, programa que marcó una etapa en la televisación abierta del torneo local.

Trayectoria y comienzos en el periodismo

Nacido en Buenos Aires, inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas. Desde entonces desarrolló una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

Participó como cronista, comentarista y analista en coberturas deportivas de relevancia, incluyendo giras de la Selección Argentina y competencias automovilísticas de alcance nacional.

Duplas y figuras clave en su carrera

A lo largo de su recorrido profesional, compartió transmisiones con reconocidos relatores como Marcelo Araujo, con quien formó una de las duplas más recordadas de la televisión deportiva.

También trabajó junto a figuras como Víctor Hugo Morales y José María Muñoz, consolidando una presencia sostenida en distintos formatos y etapas del periodismo argentino.

Presencia en medios y rol institucional

Su actividad incluyó participaciones en canales de televisión como el 9, 11 y 13, además de emisoras radiales como Radio Colonia y Radio Nacional. Esa continuidad lo posicionó como un referente en la profesionalización del periodismo deportivo.

En la década de 1990 asumió la dirección de ATC, hoy conocida como TV Pública, durante el gobierno de Carlos Menem, aunque su gestión fue breve.

Origen familiar y formación

El periodismo formó parte de su entorno desde sus primeros años. Su padre, José López Pájaro, fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y dirigió la revista La Cancha. Ese contexto influyó en su formación intelectual y profesional.

Reconocimiento y última aparición pública

En 2024 fue distinguido como personalidad destacada del periodismo deportivo por la Legislatura porteña, a partir de una iniciativa impulsada por el legislador Claudio Ferreño.

En esa ocasión, evocó el impacto social de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, destacando el valor del deporte como fenómeno colectivo.