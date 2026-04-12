"Adorni debería dar un paso al costado, me hace acordar a Espert"

María Eugenia Talerico, exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), pasó por los micrófonos de Radio Rivadavia y dio su opinión sobre varios temas de la actualidad política nacional, principalmente la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Siempre celebré que iban a hacer de la moral una política de estado y que iban acabar con la Casta, pero a dos años de Adorni vemos una doble moral, es una gran desilusión, pero yo vengo combatiendo a este Gobierno desde que quisieron poner a Lijo en la Corte”, afirmó. Aunque indicó que el caso Adorni no es el único que sacudió al Gobierno. “Este Gobierno tiene muchas cosas que explicar”. “Adorni está cada día peor, todo se ve mal”, espectó.

“Me hace acordar mucho a Espert, no tienen el ejercicio de dar un paso al costado, desde mi punto de vista, Adorni tiene que dar un paso al costado", sentenció.

La ex segunda del ente al que se le deben informar todas las operaciones inmobiliarias dio su parecer sobre varios temas en la amplia entrevista de este domingo.

Sobre la actuación del juez Ariel Lijo en la causa Adorni y la interna del Gobierno Nacional: “los jueces a veces sobreactúan mucho y puede haber algo de la interna del Gobierno, no sabemos si no pasa algo de eso y es lamentable”. “Hay cosas que no cierran, los esquemas de los sobresueldos los conocemos los argentinos, ya lo vimos en la época de Menem”, subrayó.

“Hay que poner en el ojo de la investigación la consultora de la mujer de Adorni (Bettina Angeletti)”. Talerico aseguró que las Consultoras es una forma habitual de sobrefacturación a las arcas públicas.

También se refirió a los créditos del Banco Nación que fueron otorgados a funcionarios públicos. "Son demasiados créditos de montos muy altos, hay que revisar las carpetas para ver si fueron bien otorgados".

“Espero que den un golpe de timón, Argentina viene retrocediendo en los índices internacionales de transparencia desde que está este Gobierno", arguyó la ex funcionaria.

Pero después de decir todo esto, dio un panorama bastante positivo para el Gobierno de cara a la elección 2027. “Hay una gran dispersión, los gobernadores están retraídos en sus provincias y hasta un poco asustados por el fenómeno Milei”, concluyó.