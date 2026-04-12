Denuncian que Caputo se quedó con más de $1,1 billones destinados a reparación de las rutas

Las claves

Diputados denunciaron la retención de fondos destinados por ley al sistema vial

Los recursos provienen del impuesto a los combustibles y debían financiar obras en rutas

El deterioro de la infraestructura vial genera reclamos en provincias y municipios

Intendentes y gobernadores evalúan acciones coordinadas frente al Gobierno nacional

El estado de las rutas afecta la seguridad y el transporte en distintas regiones del país

Denuncian retención de fondos para el sistema vial

Un grupo de diputados opositores denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, retuvo $1.165.491 millones que, según la legislación vigente, debían destinarse al mantenimiento y mejora de las rutas nacionales.

Los fondos provienen del impuesto a los combustibles, que establece la asignación de una parte específica al sistema vial. Según el cálculo presentado, esos recursos no fueron transferidos como corresponde.

El rol del impuesto a los combustibles

La ley indica que un porcentaje de lo recaudado debe ser girado al Sistema Vial Integrado para financiar obras de infraestructura. Sin embargo, el informe legislativo sostiene que esos montos fueron retenidos.

El análisis detalla que la recaudación del tributo creció de manera sostenida en los últimos años, lo que incrementó el volumen de fondos que debían ser destinados a rutas.

Impacto en el estado de las rutas

El deterioro de la infraestructura vial es señalado como una consecuencia directa de la falta de inversión. En distintas provincias se reportan rutas en mal estado, con señalización deficiente y banquinas deterioradas.

Este escenario genera preocupación por la seguridad vial y también por el impacto en la logística y el transporte de bienes.

Reclamos desde provincias y municipios

El malestar se extiende a nivel federal. Intendentes de distintas localidades convocaron a una reunión en Buenos Aires para coordinar estrategias de reclamo, mientras que también se analiza una posible cumbre de gobernadores.

Desde el interior, autoridades locales advierten que la falta de mantenimiento en rutas nacionales repercute directamente en las economías regionales y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Debate político y posibles acciones judiciales

Los legisladores que impulsaron el informe sostienen que la retención de estos fondos podría implicar un incumplimiento legal. En ese marco, no descartan que la situación derive en presentaciones judiciales.

Además, el tema se suma a otras tensiones vinculadas a la distribución de recursos entre Nación y provincias, en un contexto de caída de la recaudación y reclamos por coparticipación.