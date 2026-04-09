Apoyo de legisladores y referentes a los trabajadores de los medios públicos porteños en lucha

Trabajadorxs de medios públicos de la Ciudad en la Legislatura

Las y los trabajadores de los medios públicoa de la Ciudad de Buenos Aires (AM 1110, FM La 2x4 y el Canal de la Ciudad) realizaron una conferencia de prensa frente a la Legislatura para rechazar el plan de Jorge Macri de "concesionar" la operación de los medios porteños.

Con el respaldo de legisladores, gremios y referentes culturales, el colectivo de trabajadores anunció que llevará el reclamo a la Justicia para frenar una licitación que consideran un atropello al patrimonio público.

Privatización encubierta

El eje de la protesta se centró en la dudosa legalidad de la medida. Los trabajadores recordaron que, a 30 años de la sanción de la Constitución de la CABA, el proyecto del Ejecutivo ignora el Artículo 47, que obliga al Estado local a garantizar medios propios para difundir la cultura, la educación y la actividad oficial, asegurando la pluralidad de voces.

"Se le está regalando al sector privado inversiones millonarias realizadas con fondos públicos", denunció la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi.

Festival de tango contra la privatización de los medios públicos porteños

Durante la actividad realizada en la puerta de la Legislatura, diversos referentes desglosaron los puntos críticos del pliego:

Omisión de la planta laboral: La legisladora Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires) calificó de "vergonzosa" una licitación que no menciona el destino de los más de 400 trabajadores que actualmente desempeñan tareas en las dos radios y el canal.

? BUSCAN PRIVATIZAR LOS MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD



⚠️ El gobierno de Jorge Macri avanzó con la licitación para concesionar los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.



?Trabajadores del sector denuncian que la medida implica una privatización encubierta y alertan por… pic.twitter.com/8add6aB62J — Víctor Hugo Morales (@VHMok) April 8, 2026

Riesgo judicial: Graciana Peñafort (FxBA) advirtió que la firma de este proceso podría derivar en denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al vulnerar normativas nacionales y locales.

Rol democrático: Silvia Mercado, periodista de La AM1110, cerró el acto enfatizando que estos medios son un pilar para la vida democrática y no deben ser tratados como una unidad de negocios.

El futuro de los 400 puestos de trabajo

El titular de SiPreBA, Agustín Lecchi, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Ana Arias, coincidieron en que la medida pone en jaque la estabilidad de profesionales que garantizan el funcionamiento diario de las señales.

En tanto, un grupo de legisladores integrado por Alejandro "Pitu" Salvatierra, Victoria Freire, Matías Barroetaveña y María Bielli, entre otros y otras, confirmó que acompañará las próximas iniciativas judiciales y culturales para impedir que se avance con la tercerización.

"No somos un gasto, somos inversión", concluyeron los trabajadores en su comunicado final.