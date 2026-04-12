Lesa humanidad: allanaron una propiedad que perteneció a Suárez Mason

El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad perteneciente al exrepresor Carlos Suárez Mason, actualmente habitada por la esposa y la hija del exmilitar fallecido en 2005.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en nuestro país; en el operativo fuerzas policiales y personal judicial ingresaron a la vivienda y recorrieron todo el inmueble, incluyendo el dormitorio de una de las mujeres.

Durante el allanamiento se produjo la búsqueda de documentación, como archivos, registros o pruebas relacionadas con el accionar del Primer Cuerpo de Ejército, del cual Suárez Mason no sólo fue parte, sino que comandó y ordenó secuestros de personas que terminaron detenidas en centros clandestinos.

Asimismo, otro de los motivos fue su involucramiento en el robo de bebés, ya que el exrepresor estuvo procesado y detenido por la sustracción de menores nacidos en cautiverio, una investigación que actualmente continúa activa para identificar a nietos desaparecidos.

Otro de los puntos importantes de este allanamiento fue la averiguación apuntada acerca de las finanzas del exmilitar y su entorno, ya que también fue acusado por presunta utilización de fondos públicos y empresariales para financiar actividades represivas ilegales y operativos de inteligencia durante la última dictadura.

Este procedimiento se ordenó a raíz de una nueva declaración, que indica la posible existencia de documentación relevante en el domicilio de Suárez Mason. Hasta el momento, la información que circula indica que el allanamiento generó cuestionamientos por parte de su familia y allegados, debido al tiempo que transcurrió del fallecimiento del exmilitar.