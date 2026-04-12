Perdió Victor Orbán, el neofascista húngaro amigo de Milei

Milei y Orbán en la reciente reunión del "Consejo de Paz" de Trump

El "modelo" ha crujido donde parecía más sólido. Viktor Orbán, el hombre que durante casi dos décadas moldeó a Hungría a su imagen y semejanza, reconoció este domingo una derrota que pocos proyectaban meses atrás. Con una participación masiva, el partido opositor Tisza, liderado por el conservador proeuropeo Péter Magyar, barrió en las urnas obteniendo una "supermayoría" de 138 escaños sobre 199.

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"El resultado es doloroso", admitió Orbán, cuya figura ha sido, hasta hoy, el faro intelectual y político de las nuevas derechas que rechazan el consenso de Bruselas y Washington. La victoria de Magyar —un exmiembro del oficialismo que capitalizó el hartazgo social ante la corrupción y el deterioro de los servicios públicos— no es un evento aislado: es un síntoma de época que resuena con fuerza en la Casa Rosada-

Desde su asunción, Javier Milei no ha ocultado su admiración por el mandatario húngaro. Orbán fue uno de los invitados de honor en su asunción presidencial el 10 de diciembre de 2023, y ambos han compartido foros internacionales donde se celebraron mutuamente como defensores de la "civilización occidental" frente al "colectivismo".

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Para Milei, Orbán representaba el éxito de la "democracia antiliberal": un sistema capaz de reformar constituciones, limitar la libertad de prensa y confrontar con organismos internacionales manteniendo el apoyo popular. Sin embargo, la realidad húngara demostró que la ideología no alcanza para tapar los baches de una economía ralentizada.

La caída de Orbán deja a Milei con un aliado menos en el tablero europeo, justo cuando el presidente argentino busca consolidar una red de contención externa ante las dificultades internas. La derrota de quien fuera el "hermano mayor" de la nueva derecha expone la fragilidad de los liderazgos que basan su legitimidad en la polarización constante.

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El otoño de la popularidad

La derrota en Hungría parece sincronizarse con un fenómeno que empieza a preocupar a los estrategas de las fuerzas de derecha en el continente americano. El revés de Orbán ocurre en un contexto de enfriamiento del entusiasmo por las figuras que encarnaron la ruptura del sistema.

En Estados Unidos: A pesar de haber enviado a su vicepresidente electo, JD Vance, a Budapest para apoyar a Orbán, Donald Trump enfrenta un escenario de paridad extrema y un techo en su popularidad que el Partido Demócrata ha logrado explotar mediante la movilización de sectores moderados.

En Argentina: Tras el "veranillo" de los primeros meses de gestión, Javier Milei experimenta una erosión sistemática en sus índices de aprobación. El ajuste fiscal, si bien apoyado inicialmente por un sector de la sociedad, empieza a chocar contra la realidad del consumo interno y la falta de resultados tangibles en el bienestar diario.

"Elegimos entre la propaganda y un debate público honesto", sentenció el ganador húngaro Péter Magyar tras votar. Esa misma disyuntiva comienza a ganar terreno en la conversación pública argentina, donde la narrativa oficial de "la casta" y los "ataques de Bruselas" (o de la oposición local) parece estar perdiendo su capacidad de seducción ante la demanda de soluciones institucionales y económicas concretas.