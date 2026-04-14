Las claves

El índice de precios registró el valor más alto en doce meses y prolonga una racha de subas consecutivas

El aumento se explicó por ajustes en servicios, transporte y el impacto del inicio del ciclo lectivo

Los alimentos volvieron a tener un peso central en la variación mensual

Las categorías reguladas lideraron los incrementos dentro del relevamiento oficial

Las proyecciones anticipan una posible desaceleración en los próximos meses, aunque con cautela

La inflación de marzo alcanza el nivel más alto en un año

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 3,4% durante marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata del registro mensual más elevado de los últimos doce meses y confirma una tendencia de aceleración que se sostiene en el tiempo.

Diez meses consecutivos de subas en el IPC

El dato de marzo extiende a diez meses consecutivos la racha de incrementos en la inflación. Este comportamiento marca una continuidad en la dinámica de precios que se observa desde mediados del año anterior.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

El acumulado trimestral y la variación interanual

Con este resultado, el índice acumuló 9,4% en el primer trimestre del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó 32,6%, reflejando la evolución general de los precios en los últimos doce meses.

Qué rubros impulsaron el aumento

Dentro de las categorías, los precios regulados lideraron las subas, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. La división de educación registró el mayor incremento del mes, en línea con el inicio de clases.

Transporte también mostró un avance significativo, vinculado a aumentos en combustibles, tarifas y pasajes. En paralelo, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una fuerte incidencia en el resultado general, con subas destacadas en carnes.

El comportamiento de otras വിഭാഗiones del índice

El IPC núcleo se ubicó levemente por debajo del nivel general, mientras que los precios estacionales mostraron variaciones más moderadas. En contraste, algunas divisiones presentaron menores aumentos, como bienes y servicios varios y equipamiento del hogar.

Qué anticipaban las proyecciones privadas

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectaban un dato cercano al nivel observado. En paralelo, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires había mostrado una suba que anticipaba la tendencia nacional.

Las proyecciones para los próximos meses apuntan a una desaceleración gradual, aunque el dato de marzo introduce cautela sobre la velocidad de esa trayectoria.