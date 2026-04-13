Trump quiere convertir al Papa León en su monaguillo

“No se convierta en monaguillo de Putin”. Ese pedido fue dicho por el Papa Francisco, en mayo del 2022, en una videoconferencia, con el patriarca y líder de la iglesia ortodoxa rusa, Cirilo Kirill.

En febrero de ese año Vladimir Putin, líder político de la Federación Rusa, había iniciado la guerra contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Francisco contó que escuchó 20 minutos de una lectura de argumentos o justificaciones de la guerra por parte de Kirill. “Escuché y le dije: no entiendo nada de eso. Hermano, no somos sacerdotes de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. El Patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin”.

Trump cuando intentó condicionar el Cónclave

Las declaraciones del Papa León XIV a Donald Trump, este lunes 13 de abril, por la mañana, desde el avión que lo lleva al continente africano, confirma la posición de la Santa Sede: “No tengo miedo al gobierno de Trump, ni hablar en voz alta del Evangelio…No somos políticos...Bienaventurados los pacificadores es un mensaje que el mundo necesita escuchar”.

Robert Francisc Prevost Martínez (sus dos nombres y apellidos) no se somete a la contienda de los líderes políticos en guerra y sigue la senda de Jesús, llamado “Príncipe de la Paz”.

Es que Trump en la noche de este domingo 12 arremetió en su red virtual contra el Papa de origen norteamericano enojado porque no lo apoyó en su invasión a Venezuela con el secuestro de su presidente y esposa.

El Papa Prevost tampoco bendijo su nueva guerra junto a Israel contra el Estado islámico de Irán y la República Libanesa. Eso fue lo que le recordó Trump a León, que además quiere condicionar a quien recibe o deja de recibir. Por eso Trump posteó que León se encontró con David M. Axelrod, el asesor principal del ex presidente demócrata, Barack Obama.

El golpe bajo del presidente estadounidense fue cuando le recordó al Pontífice que su hermano es “MAGA”, o sea que apoya a su movimiento. Trump quiere hacer pelear a los hermanos.

El ex arzobispo Dolan, candidato de Trump para suceder a Francisco.

TRUMP EMBISTIÓ CONTRA EL CÓNCLAVE

Trump el año pasado intentó condicionar a los cardenales de todo el mundo cuando votaron, en la Capilla Sixtina, y eligieron como obispo de Roma a un nacido en Norteamérica.

“Me gustaría ser Papa. Esa es mi opción número uno” y luego agregó “debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa”. Esto posteó Trump el 3 de mayo de 2025 junto a una imagen de él mismo embestido por el Pontífice. Luego el entonces arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, salió a cruzar a Trump al decirle que no era buena esa posición.

El 18 de diciembre del año pasado el Papa León evitó prorrogar el mandato de Dolan y lo jubiló al candidato papal del presidente Trump. Hoy la máxima autoridad católica en Nueva York es Ronald Hicks, que nació hace 59 años en la ciudad más sindical de Estados Unidos, Chicago (vale recordar los mártires de las ocho horas) como Prevost y al igual que él misionó en América Latina, pero en México y El Salvador. El amor de Hicks por los latinos es evidente y su amor por la paz es su lema episcopal: “paz y bien”.

Para entender porque Trump quería a Dolan se entiende cuando ve que el ex arzobispo de Nueva York dirigió dos veces la oración en la ceremonia de investidura de Trump, el año pasado y en su primera presidencia. Asimismo, Dolan es recordado por la cena de beneficencia, año 2024, en el Hotel Hilton de Nueva York, junto a Trump.

LA APRETADA AL NUNCIO EN EL PENTÁGONO

El vocabulario criollo lo dice claro: “apretada”. Viene del verbo apretar. O sea, intimidar, o si se quiere presionar. Como más le guste al lector.

Hace cinco días atrás, un artículo de Free Press, reveló que el entonces embajador de la Santa Sede en Estados Unidos fue “apretado” en el Pentágono, el pasado 22 de enero, para que el Vaticano bendiga las iniciativas bélicas de la gestión trumpista. Cristophe Pierre fue reprendido por militares norteamericanos, en marzo se jubiló y lo reemplazó un embajador de origen italiano, que fue desde el 2919 el representante del Vaticano en la ONU.

El ex nuncio Pierre entendió “el apriete” cuando le recordaron los funcionarios militares el papado de Aviñón. De 1309 a 1377, siete papas vivieron en territorio francés, en lugar de Roma, y fueron franceses respondiendo por supuesto al reinado de Francia.

Hace pocas horas Trump sumó a la embestida una foto suya curando a un enfermo, estilo Jesús, y antes su secretario de Defensa, Pete Heseth, citó a Dios para hablar del reconocimiento a las tropas norteamericanas entre otras definiciones guerreristas mezcladas con justificaciones de fe.

LA IGLESIA DE EE.UU

La iglesia norteamericana tiene dos razones de peso mundial.

Por un lado, es la mayor aportante a las arcas de la Santa Sede y Su bloque de cardenales es uno de los más numerosos, diez son electores, y otros siete eméritos, o sea no votan en el cónclave, pero participan en las reuniones o llamadas “congregaciones” previas a la elección de Pontífice.

En EE.UU, los afiliados al catolicismo, o bautizados en términos eclesiales, alcanzan hoy 50 millones de personas. La migración latinoamericana hizo la conversión de la potencia mundial de raíz protestante hoy convertida al catolicismo y donde la influencia de la Virgen patrona de América, la “Guadalupana”, que apareció en México hace 500 años atrás y a un indígena, San Juan Diego, cambió el curso de la historia para el llamado “nuevo continente”, que da al mundo más del 60 por ciento de los 1400 millones de católicos del planeta.

No es menor que el papado luego de siglos pasó de los europeos al sentir hispanoamericano. Primero de un argentino del barrio de Flores, hijo de italianos, Jorge Mario, y luego a un norteamericano nacionalizado peruano, de madre española y abuelos africanos, Robert Francisc.

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