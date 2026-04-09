La CGT anunció marcha a Plaza de Mayo y ATE un paro nacional de actividades

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En el peor momento del gobierno de Javier Milei, y mientras crece el descontento con su imagen y con la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves un nuevo paso en su plan de lucha frente a las políticas económicas del Ejecutivo. Al término de la reunión de su Consejo Directivo, la central obrera anunció que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador.

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La convocatoria tendrá un matiz particular: será una concentración que incluirá una celebración religiosa en homenaje al Papa Francisco. "Vamos a hacer una movilización a las 15 horas, conmemorando al Sumo Pontífice y su relación histórica con el mundo del trabajo", explicó Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando, quien destacó la "solidaridad como bandera" del Papa.

Inflación y freno a las paritarias

Más allá del componente religioso, el reclamo de fondo apunta directamente contra la gestión económica. Sola advirtió sobre la "fuerte pérdida del poder adquisitivo" y el creciente "endeudamiento familiar" que atraviesan los trabajadores de diversas actividades.

Uno de los puntos de mayor fricción es la intervención de la Secretaría de Trabajo en las negociaciones colectivas. El dirigente gremial denunció que el Gobierno utiliza el control de las paritarias como un "ancla" para su política económica. “Necesitamos que las paritarias sean homologadas y discutidas libremente conforme a cada actividad”, reclamó, subrayando que el desempleo ha comenzado a mostrar un crecimiento preocupante.

El frente combativo: paros y plenarios

Mientras la CGT apuesta a la movilización del 30, otros sectores del sindicalismo endurecen su postura con medidas de fuerza directas:

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ATE (Estatales): El gremio liderado por Rodolfo Aguiar convocó a un paro nacional para el próximo 21 de este mes. El reclamo central es la reapertura inmediata de las paritarias en la administración pública. "El poder adquisitivo está en caída libre. Si no abren las paritarias, vamos a llenar el país de conflictividad", lanzó Aguiar.

Frente de Sindicatos Unidos (FreSU): El sector más confrontativo (que agrupa a la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros) realizará un plenario de más de 1500 delegados el 1 de mayo. El objetivo, según indicaron, es elaborar un programa propio del movimiento obrero para confrontar el modelo actual.

"El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir con los paros", sentenció el titular de ATE, marcando la pauta de un mayo que promete ser de alta temperatura en las calles.